Злата Огнєвіч доволі часто влаштовує професійні фотозйомки. Виконавиця не втомлюється постійно перебувати в центрі уваги та залюбки демонструє результат спільної роботи з фотографом на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

Цікаво Мережу підриває фото соліста K-pop гурту BTS, який одягнув капелюх Ruslan Baginskiy

Нещодавно телеканал СТБ офіційно оголосив нову учасницю романтичного реаліті-шоу. Як відомо, нею стала Злата Огнєвіч. Знаменитість приміряла для себе нову роль, окрім співочої кар'єри, тож у її інстаграмі з’явилося чимало нових прихильників. Виконавиця вирішила зробити окремий пост знайомство для нової аудиторії.

Злата Огнєвіч розповіла, що дуже любить пасту і вино. Мріє піднятися на Казбек і побувати в базовому верхньому таборі Евересту. А ще – побачити священну Фудзіяму. Окрему подяку артистка висловила своїй сім’ї.

"Моя сім'я – моя опора і сила. Вони, звичайно, бувають в легкому шоці від мого графіка, характеру і цілей, але завжди приймають і підтримують. Мої улюблені і надійні, близькі люди", – написала Злата.

Образ Злати Огнєвіч

Для нової фотосесії артистка обрала ефектне вбрання. Вона позувала на камеру у чорному обтислому боді на тонких бретелях та білих широких джинсах. Свій образ знаменитість доповнила чорним вкороченим жакетом.

Стильний аутфіт довершив чорний капелюх, сріблястий ланцюжок на шиї та масивні сережки хрести. Волосся Злата зав’язала волосся у хвіст, а на обличчі зробила насичений макіяж. Вона нафарбувала повіки золотистими тінями, підвела їх чорним олівцем, а губи намалювала рожевою помадою.