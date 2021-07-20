Хіт-парад яскравих літніх суконь Каті Осадчої в період вагітності: красиві аутфіти

Відома українська телеведуча Катерина Осадча перебуває на останніх місяцях вагітності. Знаменитість постійно перебуває у вирі подій навіть в період особливого стану та радо ділиться з прихильниками кадрами свого життя у стильних образах. Добірка найяскравіших нарядів Каті Осадчої – у нашому матеріалі.

На початку травня телеведуча повідомила, що разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони очікують на появу малюка. Для зіркової матусі ця вагітність стала третьою. Подружжя Осадчої та Горбунова мають синочка Івана, який народився у 2017 році. Ведуча також має сина Іллю від першого шлюбу з депутатом Олегом Поліщуком.

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Після того, як знаменитість повідомила прихильникам про свій стан, вона залюбки почала ділитися з підписниками світлинами у модних аутфітах.

У травні Катя Осадча відзначилася ще однією важливою подію. Разом з українським дизайнером Андре Таном вона створила колекцію одягу.

Мій повсякденний літній гардероб завжди складається з невагомих суконь різної довжини, легких штанів, блуз і, звичайно, головних уборів,

– написала телеведуча.

Катя Осадча захотіла створити ідеальний гардероб на літо. За її словами, речі зі спільної колекції пасуватимуть і для відпочинку на узбережжі, і для літа в місті.

Творчий тандем надихнув знаменитість красуватися в теплу пору року у бездоганних невагомих сукнях. Катя часто ділиться з прихильниками не лише робочими моментами, але й особистим життям.

Для буденних виходів Катя обирала обтислу сукню з джинсовою курткою, на відпочинку в Бодрумі ведуча приміряла білу сукню на запах зі спільної колаборації з Андре Таном, рожеву сукню-плісе максі довжини. Для сонячної Одеси Катя обрала голубе плаття в принт віші з рукавами-фонариками.

Світські події Катя Осадча відвідувала у сукні від української дизайнерки Юлії Магдич. Сукню відомого бренду бордового кольору знаменитість приміряла у Грузії. Нещодавно улюблене плаття-вишиванку салатового кольору за 76 тисяч гривень Осадча поєднала з обручем від українського дизайнера Руслана Багінського.

В останні місяці вагітності Катерина Осадча продовжує активно працювати та ділитися з багатотисячною аудиторією вишуканими варіантами різноманітного одягу.