Знаменита бразильська модель, ангел білизняного бренду Victoria's Secret Жизель Олівейра залюбки показує у своєму профілі в інстаграмі модні новинки. Цього разу манекенниця показала новий мікротренд – окуляри, які варто підбирати в тон купальника.

Поки всі з нетерпінням чекають на літо, гаряча бразилійка активно демонструє найцікавіші фасони купальників, а разом з тим готує нас до пляжного сезону.

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Своїй майже мільйонній аудиторії знаменитість показала один із головних трендів літа, яким зовсім скоро маритимуть всі.

Останні кілька тижнів інстаграм просто "розриває" від образів у принт зебри. Зірки стрітстайлу показують різноманітні сумки анімалістичного візерунку, одягають топи, штани, футболки та навіть пальта у цей сміливий тренд. Жизель Олівейра одягнула купальник у принт зебри, який довершила окулярами в чорно-білу смужку.

Саме окуляри стали головною родзинкою у її образі. Дівчина часто задає тренди, тож окуляри в тон купальника мають всі шанси затриматися влітку серед трендів надовго. Манекенниця також одягнула принтовані шорти, а образ довершила чорною панамою.

Раніше Жизель показала на своїй сторінці ще один тренд – золотий ланцюжок на талії. Такий аксесуар може прикрасити будь-який купальник, а судячи з кадрів знаменитостей, які доповнювали свої пляжні образи прикрасами на талії, цей аксесуар влітку точно користуватиметься популярністю.