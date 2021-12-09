Харківський кіт Степан прорекламував знамениті шльопанці Crocs
Джерело:інстаграм кота Степана
13-річний кіт Степан із Харкова, підкорив не лише українських користувачів, але й закордонних. Його запостила в себе Брітні Спірс, згодом він знявся у рекламі Valentino, а тепер рекламує шльопанці Crocs.
Український кіт Степан став мегапопулярним, адже тепер співпрацює з такими брендами як Valentino, Puma і Crocs.
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В останньому дописі кота Степана, за інстаграм-сторінкою якого стежать понад 800 тисяч прихильників, з’явилася світлина зі знаменитими шльопанцями Crocs. Американська компанія прославилася тим, що виробляє незвичайне, але при цьому дуже зручне взуття з полімерного матеріалу кросайт.
Завдяки ортопедичним властивостям, це взуття рекомендується тим, хто цілий день проводить на ногах, а також страждає від хвороб суглобів. У деяких клініках США та Канади крокси навіть входять до уніформи лікарів.
На рекламній світлині кіт Степан позує на тлі вази з квітами, запхавши передні лапи у салатові "крокси". Також для домашнього улюбленця представлене взуття ще й у голубому кольорі.
Шльопанці прикрашені джибітсами – мавпочкою, коалою та кошеням. Щоб покращити зовнішній вигляд сабо, які часто називають непривабливими, виробники створили фігурки у вигляді квіточок, метеликів, звірів та інших форм, які часто користуються популярністю у дітей.
Кіт Степан прорекламував шьопанці Crocs / Фото з інстаграму кота
Реакція мережі на нову світлину кота Степана
- "Якби у мене був такий кіт, я б ніколи не працювала";
- "Степан – це найкраще, що може статися в рекламній кампанії будь-якого бренду";
- "Найкраща реклама";
- "Який довольний красунчик у новому взутті";
- "Степан – справжня зірка".