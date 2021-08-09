Грета Тунберг з'явилася на першій обкладинці скандинавського глянцю Vogue: розкішні фото

18-річна шведська активістка, що виступає за зупинку глобального потепління та зміни клімату, з’явилася на обкладинці першого номеру скандинавського видання Vogue.

Глянець Vogue Scandinavia 8 серпня випустив свій перший номер. Публікації будуть з’являтися лише електронній та друкованій версії. У виданні можна буде прочитати новини моди і краси Ісландії, Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії.

Партнерський матеріал Вбудовані парові електрокаміни з обігрівом для квартири: добірка найпопулярніших пристроїв

Фото з обкладинкою глянцю з’явилося на особистій сторінці видання в інстаграмі. Грета позувала в зеленому саду в жовтій шифоновій сукні в квіти максі довжини, бежевому тренчі та кросівках. Для обкладинки вибрали кадр, на якому активістка гладила коня.

"Грета Тунберг – голос покоління. За останні три роки шведська школярка стала впізнаваною активісткою в світі, закликаючи світових лідерів зупинити кліматичну кризу. З огляду на нашу любов до природи, ми не могли взяти когось іншого для дебютної обкладинки Vogue Scandinavia", – йдеться в дописі.

Дівчина сповідує усвідомлене споживання одягу. В інтерв’ю виданню Грета Тунберг розповіла, що востаннє купувала одяг 3 роки тому на стоках та секондах. В основному дівчина бере ношений одяг у знайомих. За її словами, індустрія моди нищить планету та вносить деструктив, створюючи кліматичну та екологічну катастрофу.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

"Ідеально було б просто закінчити навчання і не турбуватися про клімат, але поки в мені є потреба, адже є невирішена проблема, я буду активісткою", – сказала Тунберг в інтерв'ю.

Для фотосесій Грета приміряла білосніжний в’язаний светр і штани, накинувши зверху кардиган з вишитими квітами та візерунком.Також вона позувала у бежевих лосинах та светрі з горловиною.

Як Грета Тунберг стала відомою?

У серпні 2018 року вона розпочала свій перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції. У листопаді 2018 року вона виступила на TEDxStockholm, у грудні звернулася до Конференції ООН з питань зміни клімату, а у січні 2019 року запрошена на Всесвітній економічний форум у Давосі. Журнал "Time" назвав Ґрету однією з 25 найвпливовіших підлітків світу 2018 року.