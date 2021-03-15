Червона доріжка Греммі-2021: образи знаменитостей

У Лос-Анджелесі відбулася урочиста церемонія вручення головної музичної нагороди року – премії Греммі, яка відбулася 63-й раз. Престижна музична премія зібрала чимало знаменитостей у розкішному вбранні, які вразили своїх шанувальників.

Музична премія цього року відбулася без глядачів. Перебувати на місці тільки під час шоу дозволили лише ведучим та номінованим на нагороду виконавцям.

До теми Греммі-2021: переможці музичної премії

Греммі – грандіозна подія, яка славиться своєю ефектною, інколи навіть епатажною червоною доріжкою. Для світсткої події зіркові гості створюють яскрві образи, які приковують шалену увагу.

Дотримуючись соціальної дистанції, на сцені виступили Дуа Ліпа, Біллі Айліш, Cardi B, Тейлор Свіфт та десятки інших артистів. Як завжди, знаменитості прикували до себе чималу увагу вбранням, яке вони обрали на престижну церемонію вручення головної музичної нагороди року.

Одним з найяскравішим та водночас найсексуальнішим образом на червоній доріжці став образ Дуа Ліпи, яка отримала нагороду за найкращий альбом у стилі "поп".

Перед об'єктивами фотографів зірка позувала у розкішній сукні від Versace рожевого кольору з розсипом коштовних каменів, відвертим декольте та високим розрізом. Свій образ вона доповнила прикрасами Bvlgari.

Здивувати глядачів "Греммі-2021" вдалося знаменитій співачці Бейонсе. Вона зробила ставку на шкіряну мінісукню чорного кольору з глибоким вирізом у зоні декольте від Schiaparelli.

А от перший вихід на червону доріжку молодшої сестри Майлі Сайрус – Ноа, всі запам'ятають надовго. 21-річна американська співачка з'явилася в фантазійному плаття з крилами Schiaparelli з кутюрної колекції SS/21.

У скромній та елегантній сукні завітала на церемонію "Греммі" Тейлор Свіфт, яка виборола перемогу в номінації "Альбом року".

Співачка з'явилася на червоній доріжці прикрашеному шовковими польовими квітами міні-плаття Oscar de la Renta.Свій образ Тейлор завершила рожевими босоніжками з широкими стрічками.

Співачка Біллі Айліш не є прихильницею чарівних суконь, тож обрала для виходу на червону доріжку сірий костюм з рожевими вставками та чорними малюнками від бренду Gucci. Cвій образ вона доповнила панамою та захисною маскою. Виконавиця стала переможницею в номінації "Запис року".

Співачка Megan Thee Stallion, яка отримала нагороду в номінації "Найкращий новий виконавець" одягнула на церемонію "Греммі" оранжеву довгу сукню без брительок від Dolce&Gаbbana з глибоким розрізом та масивним бантом ззаді.

Крім елегантних вечірніх образів на червоній доріжці красувалися виконавці у досить відвертих сукнях. Співачка Doja Cat одягнула сукню від Roberto Cavalli. Виконавиця позувала перед камерами у сукні з глибоким вирізом, який оголював груди та навіть живіт. Низ сукні був зітканий із зеленого пухнастого матеріалу та чорного пір'я.

Також головними героями червоної доріжки стали співачка Lizzo у салатовій короткій сукні від Balmain та прикрасах від Bvlgari, Гаррі Стайлс, Андерсон Пак і Бруно Марс, Дебі Нова та багато інших.