Впродовж багатьох років за брендом Victoria's Secret тягнувся шлейф звинувачень у надмірній худорлявості моделей, расовій дискримінації, фотошопі та перебільшеному еротизмі. У 2019 році у зв’язку з кризовим періодом, що був пов’язаний з фінансами, організатори шоу заявили, що назавжди скасовують шоу з крилами.

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17 червня 2021 року на офіційній сторінці бренду в інстаграмі з’явилися 7 нових представниць білизняного бренду, які витіснили знаменитих "ангелів", які більше ніколи не з’являться на грандіозному шоу.

Fashion 24 вирішив згадати знаменитих моделей, які у всіх асоціювалися з "ангелами" білизняного бренду Victoria's Secret. Саме вони у 2018 році востаннє вийшли з крилами на шоу.

Яким було шоу Victoria's Secret у 2018 році

Щороку організатори шоу Victoria's Secret обирали відомі мегаполіси, в яких на кілька днів зупинялися всі "ангели" Victoria's Secret. У 2017 році китайський Шанхай гостинно приймав знаменитих моделей. А от у 2018-му грандіозне шоу відгриміло у серці Сполучених Штатів Америки – Нью-Йорку.

На подіум вийшли 60 відомих моделей. Зокрема, Адріана Ліма, Бехаті Прінслу, Кендіс Сванепул, Лілі Олдрідж, Ельза Госк, Жасмін Тукс, Жозефін Скрівер, Лаїс Рібейро, Марта Гант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Гілл, Кендалл Дженнер, Вінні Гарлоу, сестри Хадід та інші. Зірки демонстрували новинки Victoria's Secret під запальні хіти Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Ріти Ори, Шона Мендеса і The Struts.



Адріана Ліма



Сара Сампайо



Кендалл Дженнер



Лаїс Рібейро



Белла Хадід



Вінні Харлоу



Жозефін Скрівер



Тейлор Хілл



Жасмін Тукс



Кендіс Сванепул



Бехаті Прінслу



Кендалл Дженнер



Джіджі Хадід



Адріана Ліма



Ромі Стрейд



"Ангели" на Victoria's Secret Fashion Show 2018



Вінні Харлоу



Джіджі Хадід



Барбара Фіалью



Жизель Олівьєра



Стелла Максвелл



Марта Хант



Моделі на Victoria's Secret Fashion Show 2018



Белла Хадід

Найочікуванішим був вихід на подіум Ельзи Госк. Саме ця шведська модель отримала честь показати найдорожчий виріб нової колекції Victoria's Secret – бюстгальтер із назвою The Dream Angels Fantasy Bra за мільйон доларів. Розкішний виріб був прикрашений дорогоцінним камінням та створений дизайнерами Atelier Swarovski.



Ельза Госк



Ельза Госк

Не менш вражаючим став вихід моделі Ромі Стрейд, яка з'явилась на подіумі з металевим аксесуаром-зіркою, що кріпилась на спині і мала вагу 12 кілограмів. Весь образ Ромі складався зі 125 тисяч кристалів Swarovski. На створення семикутної зірки, яка замінила традиційні "ангельські" крила, довелось витратити 150 годин і 55 тисяч кристалів.



Ромі Стрейд



Ромі Стрейд

За традицією, тільки VIP-гості мали змогу побачити феєричне шоу. Вхід на показ був тільки за спеціальним запрошеннями, які отримали представники шоу-бізнесу та індустрії моди. Всі ж прихильники Victoria's Secret переглянули шоу під час трансляції на телеканалі ABC 2 грудня. Окрім цього, змонтоване відео показу оприлюднили на офіційному сайті Victoria's Secret.



Співачка і VIP-гість Bebe Rexha



Виконавець Ендрю Таггарт з гурту The Chainsmokers



Співачка Холзі



Співачка Ріта Ора

Всі фото: Getty Images