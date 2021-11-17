Горжетка і муфта: як хутро повернулось у моду з приставкою "еко"

Хутряні вироби з екологічного матеріалу саме на піку популярності. Дизайнери продовжують експериментувати з вовняними мотивами і паралельно додають звичайним кашемірам нових форм.

Горжетка, муфта і хутряні манжети – ці значення далеко не схожі на фешн-неологізми, але вони вміло навіюють спогади про минулу епоху. Про те, як дизайнери яскраво втілюють у нових колекціях старі тренди, розповідаємо у нашому матеріалі.

Цікаво знати 4 сумки, які залишаться модними незалежно від сезону і трендів: фото улюблених аксесуарів зірок

Хутряні аксесуари почали демонструвати на світських виходах у 1920 – 1950-х. Саме у ці часи всі модниці шаленіли від горжеток з лисиці, песця, куниці, норки чи соболя. Такою деталлю прикрашали як елегантні образи зі сукнями, так і верхній одяг. Додавали вартості пальтам і яскраві манжети на рукавах, які також виготовляли з хутра.



Мода 50-х років минулого століття / Фото Pinterest

Такі "тваринні" мотиви втратили свою масову популярність наприкінці 50-х, але продовжували існувати в уявах дизайнерів, тому нерідко з'являлись на подіумі у різноманітних інтерпретаціях. Цього сезону віяння минулого у більш етичному його вияві можна прослідкувати у багатьох колекціях. Дизайнери вміло втілили автентичні аксесуари у стильних образах.

Хутряні аксесуари у колекціях дизайнерів

Gucci вдались до сміливих експериментів і прикрасили хутряними манжетами костюм. Яскравості образу додали горохи, якими була всипана тканина. Проте всю увагу привернули сірі нетрадиційні аксесуари.



Костюм Gucci з колекції Fall-Winter 2021/22 / Фото Vogue

У більш традиційному стилі творили Courreges, Nina Ricci та Lanvin – вони оздобили свої пальта з колекції Fall-Winter 21/22 хутряними комірами. До більш сміливих експериментів з хутром вдалися Rokh та Kiko Kostadinov. У своїх образах дизайнери зробили акцент саме на теплих деталях.



Пальто з горжеткою від Lanvin / Фото Lanvin



Пальто Nina Ricci / Фото Nina Ricci

Особливим креативом з хутром поділився французький модельєр Пако Рабанн, який інтерпретував звичну горжетку у хустинку. Він втілив головні убори у яскравому дизайні, оздобивши одну модель анімалістичним принтом, а іншу – ультрамодним зеленим барвом.



Хутряні інтерпретації Пако Рабана / Фото Paco Rabanne

Дізнайтесь Best Fashion Awards 2021: названо найкращих дизайнерів України

Досвід інстаграм-зірок

Підтримати такі автентичні віяння минулої епохи не проти й інстаграм-зірки. Вони вдало поєднують хутряні мотиви з тенденціями XXI століття. Надихатись сміливими поєднаннями можна у зрілої інфлюенсерки Грейс Ганем. Жінка одягає неонове рожеве пальто з контрастним чорним коміром і не боїться позувати у шкіряному варіанті з масивною горжеткою та манжетами в тон. Вона вміло розбавляє таким акцентним верхнім одягом щоденні образи: джинси та однотонні сукні.



Грейс Ганем у стильному пальто / Фото з інстаграму



Ультрамодне пальто з хутряним коміром / Фото з інстаграму

Брати приклад можна і з Кароліни Далл, яка обрала для осінньої прогулянки картате пальто з ніжними голубими акцентами на рукавах та шиї. Вона сміливо експериментує у стилі колорблокінгу та додає оранжеві і зелені деталі до верхнього одягу.



Кароліна Далл у пальто з хутряними аксесуарами / Фото з інстаграму