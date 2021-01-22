Як носити взимку всі відтінки голубого: модні приклади від Леоні Ганне
Голубий колір складно занести у список улюбленої палітри взимку. Такий яскравий колір важко одягати в пахмурну погоду, втім з іншої сторони, зима ідеально підходить для додавання у свої гардероби саме голубого кольору, адже цьому прекрасно сприяє білий сніг і блакитне небо.
Якщо треба додати у свій гардероб яскравого кольору, то всі без вийнятку заглядають в інстаграм-профіль німкені Леоне Ганне. Відома інфлюенсерка може похизуватися величезним різноманіттям кольорового вбрання: від взуття та сумок до суконь та кольорових штанних костюмів, пише 24 канал.
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У своїх образах фешіоніста сміливо застосовує яскраві відтінки. Щодо голубого кольору, то на її світлинах можна простежити аутфіти, у яких вона поєднала відтінки від ніжного аквамарину до ультрамаринового.
Німецька блогерка не зупиняється на голубих джинсах чи улюбленій яскраво-голубій сумці. У хід йдуть жакети, штанні костюми, спортивні костюми, тренчі, блузи, спідниці та сукні.
Дизайнери радять не забувати про голубий колір взимку, адже він чудово освіжає образ, а білявим дівчатам він пасує просто надзвичайно. Небесна палітра виглядає дуже благородно, тож добре придивіться до відтінків та спробуйте застосувати у своїх аутфітах.
З чим поєднувати голубий колір
- Голубий + білий
Класичне і універсальне поєднання з білим завжди в моді і стане в нагоді в будь-якій ситуації. Білий та голубий вас потішить своєю ніжною безтурботністю.
- Голубий + сірий
Сірі відтінки прекрасно доповнять образ з голубим кольором та створять елегантний і стриманий аутфіт. Це відмінне рішення для ділового вбрання.
- Голубий + рожевий
Неймовірно красива комбінація блакитного з рожевим кольором, як і раніше актуальна. Голубий в парі з ніжно-рожевими тонами створює ніжний образ. Доречне таке поєднання для романтичного побачення або прогулянки з друзями.
- Голубий + синій
Споріднені кольори створюють спокійну і стриману кольорову композицію. Особливо вдалими виглядають комбінації з темно-синім відтінком.
- Голубий + блакитний
Total look виглядає дуже ефектно і стильно. Робіть ставку на блакитні светри з голубими штанами. Чудово поєднається блакитний лонгслів з голубим жакетом з чоловічого плеча.
Модні приклади поєднання голубого від Леоні Ганне
Леоні Ганне вчить носити голубий колір / Harper's Bazaar
Леоні Ганне вчить носити голубий колір / Harper's Bazaar
Леоні Ганне вчить носити голубий колір / Harper's Bazaar
Леоні Ганне вчить носити голубий колір / Harper's Bazaar
Леоні Ганне вчить носити голубий колір / Harper's Bazaar
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