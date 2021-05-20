Головний тренд літа – шорти-боксери: як їх носять трендсеттери

Мінішорти – тренд літа, який завоював світ моди. Трендсеттерки показують у своїх профілях в інстаграмі бавовняні шорти в піжамному стилі, подібні до чоловічої білизни.

Бавовняні шорти на сторінках в соціальних мережах модниці одягають в тандемі з об’ємними сорочками, жакетами та чоботами.

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Влітку по-особливому хочеться вільного та невагомого одягу, який не буде переобтяжувати. Головні правила літнього гардероба – комфорт і практичність. Бавовняні боксери ідеально підходять для пляжного відпочинку та міського образу.

Модними експериментами можна надихнутися на особистій сторінці Марти Сіган. Вільні смугасті шорти модниця стилізує із жакетом з підкресленою лінією плечей, асиметричним топом і мініатюрною сумкою в анімалістичний принт.

Феліція Ведінс міксує у своєму образі різних кольорів: яскраве бра та блузу вона доповнює боксерами лимонного кольору.

У стильному комплекті з бавовняних шортів та розслабленої сорочки красуються інфлюенсерки Матильда Гелер, Перніль Тейсбек і Дебора Роза. Кольори виробів зустрічаються переважно білі та блакитні, однак про яскраві кольори не варто забувати, особливо про рожевий та зелений.