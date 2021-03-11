2021 рік можна сміливо назвати роком трикотажу. Дизайнери запровадили цей матеріал у всі можливі елементи гардеробу. Працюючи над новими колекціями, трикотаж зробили не лише мастхевом осінньо-зимового періоду, але й весняно-літнього.

Насправді без трикотажних речей важко уявити жіночий гардероб, адже ця річ є універсальною на всі випадки життя. Трикотаж став справжнім хітом від початку карантину, і досі не втрачає своїх позицій.

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У гардеробах всіх модниць з’явилися в’язані сукні, кардигани, жилети, штани, джемпери і светри з трикотажу. Розповідаємо вам у матеріалі про 6 основних трендів, на які цього сезону треба звернути увагу.

В’язані мінісукні

Довгих мінісуконь ми бачили чимало, а от короткі трикотажні сукні виглядають досить ефектно. На весну та літо обирайте плаття, у яких відкриті плечі та зона декольте. Не переживайте, що можете виглядати відверто, адже у сукні з цупкого трикотажу – це просто неможливо.



Модні трикотажні речі / Elle

Елементи спідньої білизни

Трикотаж має щільну структуру, добре прилягає до тіла тримаючи форму, тож дозволяє експериментувати з силуетами. В’язані топи з нових колекцій акцентують груди, імітуючи таким чином спідню білизну. Для більшої схожості дизайнери використовують фігурні вирізи, зав’язки та декоративні кісточки.



Модні трикотажні речі / Elle

Жилет

Трикотажний жилет завоював особливу популярність восени 2020 року, втім дизайнери не радять ще від нього відмовлятися. Вони пропонують носити жилет з елегантними та ніжними блузками, тими ж сорочками та навіть поєднувати з сукнями. Останній варіант при правильному міксі фактур має виглядати просто бездоганно.



Модні трикотажні речі / Elle

Сукня на вихід

Якщо вам треба завітати на якусь подію – одягайте трикотажну сукню. На початку весни, коли ще досить прохолодно, вона матиме доречний вигляд, а влітку ідеально підійде для холодних вечорів.



Модні трикотажні речі / Elle

В’язаний бра

Модниці вже помалу запроваджують бра у свої повсякденні образи, тож навесні їх можна побачити під жакетами, кардиганами та сорочками. До прикладу, цей елемент гардеробу використала під час своєї останньої фотосесії Ельза Госк. Шведська модель одягнула сірий бра під жакет-оверсайз.



Модні трикотажні речі / Elle

Костюм

Трикотажний костюм у нейтральному кольорі цілком може стати частиною офісного дрес-коду. Нещодавно такий продемонструвала на собі Розі Гантінгтон-Вайтлі. Він складався з майки, кардигану та штанів. На такий костюм-трійку ви можете звернути увагу і цього сезону.



Модні трикотажні речі / Elle

Тренди весни 2021