Головний колір наступного сезону – оранжевий: стильні речі, які можна носити вже зараз

Весняно-літній сезон можна пришвидшити, якщо відтепер почати носити вбрання у модному кольорі, якому дизайнери пророкують справжній успіх вже на початку весни.

Щоб бути на крок ближчими до прийдешніх тенденцій, зірки стрітстайлу вже починають запроваджувати у свій гардероб різні елементи гардероба оранжевого кольору.

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Судячи з того, наскільки багато оранжевого вже зараз можна помітити в аутфітах інфлюенсерок, він стане не менш популярним кольором, аніж зелений на початку 2021 року.

Верхній одяг

Однією з перших моду на оранжеві речі продемонструвала скандинавська модниця Емілі Сіндлев. У її гардеробі є чимало кольорових речей, які вона вдало комбінує, тож в осінню пору зірка стрітстайлу зробила вибір саме на модному шкіряному плащі.



Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму

Британка Джессі Буш вирішила більше утеплитися, тож приміряла на прогулянку осіннім парком пухнасту коротку шубку оранжевого кольору.



Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму

Светри

Водолазки або светри кольору мандарина не лише зігріють, але й нагадають нам про наближення свят. Соковиті речі можна поєднувати з джинсами, штанами, одягати як базу під штанні костюми, або поєднувати зі спідницею такого ж кольору.



Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму



Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму



Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму



Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму

Аксесуари

Аксесуари завжди додають образам повної довершеності та допомагають розставити акценти. Найбільше цього сезону інстаграм-модниці роблять ставки на мінімалістичних сумках, які вдало доповнюють їхні спокійні аутфіти.



Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму



Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму



Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму