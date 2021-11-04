Щоб бути на крок ближчими до прийдешніх тенденцій, зірки стрітстайлу вже починають запроваджувати у свій гардероб різні елементи гардероба оранжевого кольору.
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Судячи з того, наскільки багато оранжевого вже зараз можна помітити в аутфітах інфлюенсерок, він стане не менш популярним кольором, аніж зелений на початку 2021 року.
Верхній одяг
Однією з перших моду на оранжеві речі продемонструвала скандинавська модниця Емілі Сіндлев. У її гардеробі є чимало кольорових речей, які вона вдало комбінує, тож в осінню пору зірка стрітстайлу зробила вибір саме на модному шкіряному плащі.
Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму
Британка Джессі Буш вирішила більше утеплитися, тож приміряла на прогулянку осіннім парком пухнасту коротку шубку оранжевого кольору.
Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму
Светри
Водолазки або светри кольору мандарина не лише зігріють, але й нагадають нам про наближення свят. Соковиті речі можна поєднувати з джинсами, штанами, одягати як базу під штанні костюми, або поєднувати зі спідницею такого ж кольору.
Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму
Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму
Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму
Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму
Аксесуари
Аксесуари завжди додають образам повної довершеності та допомагають розставити акценти. Найбільше цього сезону інстаграм-модниці роблять ставки на мінімалістичних сумках, які вдало доповнюють їхні спокійні аутфіти.
Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму
Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму
Стильні речі оранжевого кольору / Фото з інстаграму