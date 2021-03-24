Головний аксесуар весни – бейсболка: як її носять трендсеттери

Цього сезону модниць захопив спортивний стиль. Вони міксують його з класичним вбранням і при цьому виглядають просто неперевершено. Fashion-інфлюенсери активно залучають у своїх аутфітах модні кросівки, поло, спортивні штани та головний аксесуар – бейсболку.

В середині XX століття бейсболка була елементом спортивного одягу бейсболістів. У цьому головному уборі спортсменам було комфортно грати під палючим сонцем: вона захищала голову, а козирок відкидав тінь на очі.

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Згодом цей аксесуар так сподобався фанатам, що у 70-80-ті роки вони почали його активно носити. Спортивні вболівальники оцінили кепку завдяки функціональності, тож бейсболка стала дуже популярна по всьому світу.

Зараз бейсболка майже перестала бути головним убором виключно для зручності, аксесуар частіше приміряють для довершення стилю. Модні головні убори здатні стати знаковим елементом образу.

Цієї весни модні кепки представлені цілим спектром оригінальних фасонів, здатних підтримати будь-який аутфіт.

Кожна дівчина неодноразово стикалася з доволі неприємним моментом під назвою bad hair day. У такий день кепка стає головною рятівницею, тож це питання швидко вирішується.

Трендсетерка Ксенія Адонтс комбінує лаконічну білу модель бейсболки з прямими джинсами, укороченим топом, маскулінним жакетом і ультрамодною сумкою Prada Cleo. Вероніка Ферарро вибирає чорну кепку з культовим логотипом американської бейсбольної команди New York Yankees, а Вікі Радер приміряла головний убір від бренду Prada.

Streestyle-зірки комбінують бейсболки з джинсами й шкіряними жакетами, джогерами й худі, вітрівками й грубими черевиками, а також з елегантними пальтами й лоферами.