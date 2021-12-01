Напередодні у Fairmont Grand Hotel Kyiv відбувся благодійний захід Tabletochki Giving Tuesday Dinner. Фонд вже четвертий рік поспіль у Всесвітній день благодійності разом з небайдужими людьми збирає кошти для хворих дітей.

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Цього разу на вечері зібрали кошти на купівлю обладнання для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові.

Запрошеною виконавицею "Щедрого вівторка" стала Надя Дорофєєва. На сцені вона заспівала знамениту пісню Леді Гаги та Бредлі Купера «Shallow». Для благодійного заходу вона обрала розкішний аутфіт.

Образ Наді Дорофєєвої

Знаменитість одягнула чорну коротку сукню-бюстьє з боковим довгим шлейфом. Надя доповнила образ класичними туфлями-човниками на підборах. Співачка зробила легкі кучері на волоссі та ефектний макіяж.

Свій аутфіт знаменитість завершила головним аксесуаром до суконь – довгими чорними шкіряними рукавицями. В мережі вже зазначають, що це головний хіт зими. Рукавицями свою сукню доповнила Ельза Госк, Демі Мур, Дуа Ліпа та багато інших.



Модний образ Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму



Модний образ Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму

Як інші знаменитості доповнюють рукавичками свій образ



Ельза Госк на червоній доріжці British Fashion Awards / Фото з інстаграму HELLO! Türkiye



Дуа Ліпа на червоній доріжці British Fashion Awards / Фото з інстаграму HELLO! Türkiye



Демі Мур на червоній доріжці British Fashion Awards / Фото з інстаграму HELLO! Türkiye