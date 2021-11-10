Головні тренди зимового верхнього одягу в образах модних блогерів: стильні фото

Стовпчики термометрів з кожним днем починають опускатися, тож ключовим предметом гардеробу стає верхній одяг. Модні інфлюенсери вже показують у своїх інстаграмах стильні образи з дублянками, куртками та пальтами. Що обирати вам цієї зими – дивіться у добірці.

Попри те, що класичний зимовий одяг, як-от пуховик чи екошуба, ніколи не виходить з моди, майбутній сезон стане яскравішим, якщо додати в гардероб особливу модель.

Дивіться також Емілі Ратажковскі за один день показала 4 образи, які можна легко повторити: фото модних виходів

Зірки стрітстайлу з різних куточків світу одні з перших демонструють на собі верхній одяг, що буде актуальним вже через кілька тижнів. На своїх особистих сторінках в інстаграмі, за якими стежать сотні тисяч модниць, інфлюенсери вже встигли показати трендові вироби, прогулюючись у стильній дублянці, молочному пальто чи дутому пуховику з екошкіри.

Модна блогерка з Парижа прогулялася у стильній короткій куртці у гусячу лапку. Також дівчина продемонструвала на собі трендовий верхній одяг – світло-коричневу дублянку, яка ідеально підходить для активного життя в місті.



Стильний верхній одяг на зиму / Фото з інстаграму



Стильний верхній одяг на зиму / Фото з інстаграму

Стилістка з Португалії Софія Коельо показала варіант образу для вихідного дня. Вона приміряла довге кремове пальто, довершивши його білими чоботами та панамою з овчини.



Стильний верхній одяг на зиму / Фото з інстаграму

Інфлюенсерка зробила іншу світлину у зручнішому варіанті – вона одягнула довгі чоботи на плоскій підошві, доповнивши білу водолазку класичним двобортним пальто.



Стильний верхній одяг на зиму / Фото з інстаграму

Британка Алісія Родді любить яскраві аутфіти, тож на прогулянку одягнула зелену шубу з трендовими шкіряними штанами. Модниця також робить total look на основі екошкіри, доповнюючи такі штани дутою курткою бордового кольору.



Стильний верхній одяг на зиму / Фото з інстаграму



Стильний верхній одяг на зиму / Фото з інстаграму

Одна з найсильніших дівчат Швеції Кароліна Бломст робить ставку на класичні елементи гардероба. Кадри у стилі стрітстайл вона зробила у елегантному чорному пальто та подовженому пуховику.



Стильний верхній одяг на зиму / Фото з інстаграму



Стильний верхній одяг на зиму / Фото з інстаграму

Модна інфлюенсерка з Німеччини Кароліна Даур цієї зими робить ставку на білий колір, тож доповнює свої штани короткою шубою на замочку. Кароліна також приміряла довгий стьобаний пуховик ніжного м’ятного відтінку від Marc O'Polo.



Стильний верхній одяг на зиму / Фото з інстаграму



Стильний верхній одяг на зиму / Фото з інстаграму

Зірка стрітстайлу Соня Лисон доповнює свій яскравий образ із зеленими штанами молочним пальто та створює total look на основі чорної шуби міді.



Стильний верхній одяг на зиму / Фото з інстаграму



Стильний верхній одяг на зиму / Фото з інстаграму