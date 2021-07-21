Головні тренди літа 2021: що радять носити світові модниці

Літо – найтрендовіша пора року. У цей період з’являється чимало стильних елементів гардеробу, які приміряють на собі світові модниці. Після кількох виходів у світ їхні окремі речі стають мікротрендами. Згодом їх вже хочуть приміряти всі. Що зараз найбільше одягають інфлюенсери та світові модниці – читайте далі.

Мода на речі із сезону в сезон змінюється просто кардинально. Відтак, аби ви були завжди в тренді, ми розповімо вам про речі, які найбільше домінують цього літа.

Читайте також Жакет поверх топу – найкраще літнє поєднання: модні приклади від зірок стрітстайлу

В'єтнамки

Без відкритого взуття цього літа ніяк не обійтися. Якщо босоніжки не завжди є зручними через підбори, то в'єтнамки на низькому ходу ідеально підійдуть для піших прогулянок. Влітку дизайнери радять носити в'єтнамки на масивній підошві, з дутими деталями та на маленьких підборах. Таке взуття нагадує моду кінця 90-х, початку 2000-х, а стиль того часу зараз дуже актуальний.



Тренди літа 2021 / Фото з Pinterest

Топ-халтер

Найбільша популярність топа припала в 1990-ті роки. У цьому сезоні дизайнери звернули увагу на ефектну модель. Завдяки лямкам перекинутим через шию, халтер влітку дозволяє уникнути нерівномірної засмаги і спокусливо оголює спину. Стилісти радять носити топ-халтер не лише в повсякденних аутфітах, але й доповнювати ним ошатні образи.



Тренди літа 2021 / Фото з Pinterest

"Чайне" плаття

Цього літа в моді "чайні" плаття. Вперше вони з’явилися у 1870-ті роки, і носили їх тоді лише вдома. Зараз сукні схожого крою одягають куди завгодно – від шопінгу до вечірок. Сучасне чайне плаття характеризується вільним, але злегка приталеним силуетом, легкістю, непомітним кольором і, як правило, ретро-принтом. Така сукня має вкорочений рукав – пишний або драпірований.

Дизайнери залишаються вірними традиціям, тож здебільшого створюють сукні довжини міді, але можливі винятки – романтичні максісукні, або наївні мініплаття, що нагадують дитинство.



Тренди літа 2021 / Фото з Pinterest

Широкі лляні штани

Широкі лляні штани не лише не будуть сковувати рухів, але й підійдуть навіть для найспекотнішої погоди. Зараз в мас-маркеті можна знайти фасони на будь-який смак: на високій посадці, низькій, з розрізами, кльош та багато інших. Складайте в пару з ними модні аутфіти на основі топів, сорочок-оверсайз чи маскулінних жакетів.



Тренди літа 2021 / Фото з Pinterest

Чоловіча сорочка з коротким рукавом

У спеку краще обирати прості речі, об’ємного крою. Цього літа Белла Хадід обирає чоловічу сорочку на короткий рукав. Вона універсальна, тож впишеться у будь-який образ, і при цьому в ній не буде спекотно.



Тренди літа 2021 / Фото з Pinterest

Прозорі топи

Цього року літо увірвалося на повну, тож доведеться адаптувати гардероб до погодних умов. На допомогу прийде – відвертий прозорий топ на довгий рукав. Такий сміливий топ не утримує тепло, тож сітка з невагомого шифону стане справжнім порятунком в теплу пору року.



Тренди літа 2021 / Фото з Pinterest

Грецькі сандалі на зав’язках

За звання модного взуття літа 2021 з в'єтнамками можуть позмагатися хіба що грецькі сандалі з зав'язками на щиколотці. Варто зазначити, що вони дуже зручні. Їх можна цікаво стилізувати пов'язавши прямо поверх довгих широких штанів. З сукнями та шортами вони теж виглядатимуть досить цікаво.



Тренди літа 2021 / Фото з Pinterest

Солом’яна сумка

Цього сезону популярні найрізноманітніші плетені сумки: від великих тоутів до мініатюрних крос-боді. Втім однією з найбажаніших моделей літа стала солом'яна сумка-кошик, як у Джейн Біркін.

Першими освоїли цей тренд французькі фешіоністи. Їх майстерність поєднувати плетені сумки з будь-яким повсякденним одягом заслуговує на повагу і наслідування.



Тренди літа 2021 / Фото з Pinterest