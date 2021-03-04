Нью-Йорк – живий, різноманітний та вируючий життям мегаполіс. У цьому місті зібралася величезна кількість фешіоністок, стиль кожної з яких – різноманітний та універсальний. У стрітстайл-хроніках можна знайти чимало цікавих особистостей, стиль яких привернув найбільшу увагу.

Зазвичай, те, що одягають стрітстайл-зірки на Тижнях моди навесні – буде популярним восени та взимку, і навпаки.

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У період пандемії модні покази проходять онлайн, втім вулиці Нью-Йорка все одно заповнили стильні трендсеттери. Їхні окремі елементи гардеробу стануть популярними вже за пів року.

Granny-style

В осінньо-зимовому сезоні не варто орієнтуватися на стиль своїх матусь. Модний світ зайшов ще далі та взяв приклад з наших бабусь. Зверніть увагу на косинки, які будуть особливо популярними в холодну пору року та на стьобаний тренч, який дуже навіює ретро-стилем.



Головні streetstyle-тренди на Тижні моди у Нью-Йорку / IMAXTREE

Парний образ

Стильний couple look – це яскраве рішення для спільних виходів. Образи підібрані в однаковій палітрі кольорів та стилістиці – це феєричний бум на будь-якому Тижні моди.

Втім вже в новому сезоні особливу популярність завоює парний образ подруг. Брати одну деталь з образу вашої подружки чи друга та застосовувати на собі – хіт, восени будуть пробувати поєднати всі.



Головні streetstyle-тренди на Тижні моди у Нью-Йорку / IMAXTREE

Кислотний одяг

Яскравий одяг допоможе вам виділятися з натовпу та гучно заявити про себе. Кислотні відтінки наберуть в холодну пору року нових оборотів та заполонять магазини мас-маркетів.



Головні streetstyle-тренди на Тижні моди у Нью-Йорку / IMAXTREE

Ексцентричність

Нью-Йорк славиться своїми картинними галереями, а люди, які там живуть – вміють переносити свою любов до сучасних полотен в гардероб. Якщо вагаєтеся, чи одягнути сандалі зі шкарпетками, то зробіть ставку на комбінацію шовкової сумки з водолазкою.



Головні streetstyle-тренди на Тижні моди у Нью-Йорку / IMAXTREE

Студентка коледжу

Сюди стилісти відносять особливий стиль, який немає нічого спільного зі стилем преппі. Автентичний стиль студенток придуманий ще задовго до появи окремого сегмента в модній індустрії. Одягайтеся восени у кеди, светр з чоловічого плеча з ugly-принтом та широкі джинси з незграбними джинсами.



Головні streetstyle-тренди на Тижні моди у Нью-Йорку / IMAXTREE

Монолук

Зверніть увагу в новому сезоні на монообрази з еко-шкіри. Робіть ставку на строгі лінії і мінімалістичний крій – трендового матеріалу буде достатньо, щоб привернути увагу до своєї персони.



Головні streetstyle-тренди на Тижні моди у Нью-Йорку / IMAXTREE

Широкі штани кльош

Джинси скіні вже остаточно вийшли з моди, тож зараз основну увагу зосереджуйте на джинсах широкого крою. Поки всі звикатимуть до нових фасонів, приготуйте на осінь до свого гардеробу широкі джинси-палаццо, які ідеально поєднуються з об'ємними худі і знову модними бомберами.



Головні streetstyle-тренди на Тижні моди у Нью-Йорку / IMAXTREE

Маскулінність

Восени особливо актуальним буде помірний чоловічий стиль в одязі. Вкорочені штани прямого крою потрібно комбінувати з дівочою водолазкою, а доповнювати дует елементами з андрогінними характером.



Головні streetstyle-тренди на Тижні моди у Нью-Йорку / IMAXTREE