Головні streetstyle-тренди на Тижні моди у Мілані: що ми будемо носити восени

З 19 по 24 лютого в Італії пройшов Milan Fashion Week. Гості міста та його жителі привернули увагу cтрітстайл-фотографів своїми стильними виходами у ретро-образах змішаними з елементами постпандемічної fashion-реальності. У стрітстайл-хроніках можна знайти багато цікавих особистостей, стиль яких привернув найбільшу увагу.

Навесні дизайнери показують свої нові колекції, які вони створили для осінньо-зимового періоду. У період пандемії всі Модні будинки проводять покази з мінімальною кількістю запрошених гостей, або ж взагалі переходять у онлайн-режим.

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Та навіть попри те, що Тижні моди вже не нагадують звичний ажіотаж гостей перед будівлею, куди збираються світові знаменитості для показу, вулиці міста все одно заповнили стильні трендсеттери. Їхні окремі елементи гардеробу стануть популярними вже за пів року.

Чоловічий стиль

Вбрання з чоловічого гардероба може виглядати досить стильним, якщо для аутфіту використовувати незвичні фактури та кольори. Чоловіча краватка вже давно фігурує в образах дівчат.

Якщо правильно застосувати у своєму образі прийом андрогінного стилю у вигляді сорочки, тренчу та кедів, то можна отримати правильний, грамотний образ.



Стрітстайл-образи на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com

Образ "Матриці"

Такий образ підійде для тих, хто хоче висловитися за допомогою одягу. Таке вбрання виглядає дещо грубо, але й сексуально водночас. Одягайте чорний довгий шкіряний плащ в парі з мінісукнею та елегантними деталями, які відповідатимуть за певну частину сексуальності.



Стрітстайл-образи на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com

Білизна напоказ

Мода з 2000-х активно повертається у наше життя. Такі гарячі трюки застосовували у своїх образах Кайлі Дженнер, Кім Кардашян, Емілі Ратажковскі та багато інших знаменитостей.

Тепер білизну напоказ демонструють гості стрітстайлу. Такий модний прийом застосовуватимуть вже зараз, втім він не втратить своєї актуальності і на початку осені.



Стрітстайл-образи на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com

Простий образ

Кожен гість стрітстайлу хоче виділитися з-поміж усіх своїм особливим стилем та цікавим вбранням. Однак з моди ніколи не вийде простота і лаконічність. Водолазка, широкі голубі штани, мінімалістичне взуття та фактурна сумка – основні елементи стильного образу.



Стрітстайл-образи на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com

Спорт + класика

Здається, у сучасному світі важко когось здивувати поєднанням спортивного одягу з класичним. Світові моделі давно почали носити взуття на підборах в парі з джогерами. Гості стрітстайлу на Milan Fashion Week з’явилися у чорному стильному жакеті, поєднавши образ зі спортивними штанами Adidas. Виглядає такий аутфіт дуже ефектно.



Стрітстайл-образи на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com

Образ онучки

Вінтажна мода серед молоді набирає чимало популярності. Демонструвати на собі речі, ніби з бабусиного гардеробу любить нова ікона стилю у Вашингтоні – падчериця віцепрезиденти США Камали Гарріс – Елла Емгофф.

Вбрання у такому стилі демонструють модниці на Тижні моди. Особливою популярністю користуються в’язані жилетки, які стилісти радять поєднувати з універсальною класикою – чорним жакетом та водолазкою.



Стрітстайл-образи на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com

Стиль сафарі

Стиль сафарі ніколи не вийде з поля зору. Кожного сезону його використовують в образах стрітстайлу, трохи видозмінюючи деякі деталі. Гості Тижня моди радять одягати бежеві класичні штани, заправляючи їх в чоботи. Зверху варто зробити акцент на вкороченому жакеті та додати декілька деталей у вигляді золотистих прикрасах.



Стрітстайл-образи на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com

Чорна жилетка повертається

Супермодель Белла Хадід любить у своїх аутфітах випереджати тренди, тож ще півроку тому продемонструвала на собі тренд осені та зими – жилетку. Цей елемент гардеробу варто поєднувати з об’ємною сорочкою та широкими штанами.



Стрітстайл-образи на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com