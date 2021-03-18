Попри те, що Тижні моди завершилися, їхні колекції ще довго розбиратимуть стилісти та провідні фахівці модної індустрії. Впродовж декількох тижнів дизайнери представляли світові свої нові вироби. Оскільки свою увагу ми вже зосереджували на окремих елементах гардеробу, зараз варто виокремити головні кольори сезону осінь – зима 2021/22.

До нового сезону дизайнери налаштувалися оптимістично, тож в парі з класичною гамою представили золотий та червоний монохром. Креативна директорка Chanel Віржині Віар пропонує одягати восени мерехтливий золотий плащ, а Джамбаттиста Валлі створив наглухо закрите плаття, обсипане золотими паєтками.

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Червоний в осінньо-зимовій колекції отримав новий ковток повітря та з’явився на худі, туфлях, костюмах та аксесуарах. Судячи з такої кількості червоного в окремих елементах гардеробу, цей колір точно не буде пасти задніх у новому сезоні.

Окрім цього, майже в кожній другій колекції представлений лавандовий відтінок. Такий літній ніжний колір ідеально впишеться в гардероби модниць у вигляді теплих светрів та кардиганів холодною дощовою осінню.

Miu Miu придумали ціле екіпірування зимового вбрання в лавандовому кольорі, тож відправляючись у засніжені гори – обирайте лижний костюм відтінку лавандових полів.

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Fashion-експерти зазначають, що найголовнішим кольором в осінньо-зимовому періоді стане синій. Саме цьому кольору португальський Vogue присвятив увесь номер. Колір океану, який займає 70% нашої Землі, зараз потребує особливої уваги.

Дизайнер Гійом Анрі радить комбінувати синій з чорним, поєднуючи в образі красиву синю блузку з чорними шкіряними штанами чи джинсами.

Також в новому сезоні користуватиметься популярністю однотонні комплекти білого кольору. Восени окреме місце відведено ультрафіолетовому. У яких кольорах варто придбати вбрання в майбутньому сезоні – дивіться у добірці.

Модні кольори сезону осінь – зима 2021/22

Синій



Головні кольори сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Коричневий



Головні кольори сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Фуксія



Головні кольори сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Золотистий



Головні кольори сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Усі відтінки зеленого



Головні кольори сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Сірий



Головні кольори сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Лавандовий



Головні кольори сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Оранжевий



Головні кольори сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Рожевий



Головні кольори сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Червоний



Головні кольори сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Ультрафіолет



Головні кольори сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Білий



Головні кольори сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Жовтий



Головні кольори сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue