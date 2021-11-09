Головні герої серіалу "Гра в кальмара" здійснили світський вихід у Лос-Анджелесі: стильні образи

Головні герої серіалу "Гра в кальмара" прилетіли до Лос-Анджелеса, щоб відвідати спеціальний показ цього шоу Netflix у Голлівуді. Попри те, що зараз першість очолив серіал "Аркейн", південнокорейський серіал кілька тижнів очолював топ, оскільки за перший місяць його переглянули 142 мільйони глядачів.

На червоній доріжці з’явилися головні герої серіалу Хо Ен Чон, Лі Чон Чже та Пак Хе Су.

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27-річна модель та акторка, яка зіграла в серіалі "Гра в кальмара" біженку з Північної Кореї Кан Се Бек позувала перед об’єктивами фотокамер у чорній лаконічній сукні-бюстьє з кремовою вставкою на грудях і подолі. Її аутфіт довершували не туфлі на підборах, а чорні черевики на масивній підошві.

Зірка серіалу 48-річний Лі Чон Чже обрав white total look. Він одягнув білу футболку, білосніжний костюм та черевики в тон до образу. До свого аутфіту він додав стильну родзинку – мінімалістичну хустку, яку зав’язав на шиї.

39-річний Пак Хе Су сяяв перед камерами у стильному образі. Актор обрав чорний костюм, який чудово поєднався з класичною білою футболкою під низом. Аутфіт доповнило взуття від Prada з квадратним носком.

Разом з акторами перед фотографами позував на червоній доріжці автор сценарію та режисер серіалу Хван Дон Хек.



Зірки серіалу "Гра в кальмара" прибули до Лос-Анджелеса / Фото з Getty Images



Зірки серіалу "Гра в кальмара" прибули до Лос-Анджелеса / Фото з Getty Images