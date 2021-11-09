На червоній доріжці з’явилися головні герої серіалу Хо Ен Чон, Лі Чон Чже та Пак Хе Су.

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27-річна модель та акторка, яка зіграла в серіалі "Гра в кальмара" біженку з Північної Кореї Кан Се Бек позувала перед об’єктивами фотокамер у чорній лаконічній сукні-бюстьє з кремовою вставкою на грудях і подолі. Її аутфіт довершували не туфлі на підборах, а чорні черевики на масивній підошві.

Зірка серіалу 48-річний Лі Чон Чже обрав white total look. Він одягнув білу футболку, білосніжний костюм та черевики в тон до образу. До свого аутфіту він додав стильну родзинку – мінімалістичну хустку, яку зав’язав на шиї.

39-річний Пак Хе Су сяяв перед камерами у стильному образі. Актор обрав чорний костюм, який чудово поєднався з класичною білою футболкою під низом. Аутфіт доповнило взуття від Prada з квадратним носком.

Разом з акторами перед фотографами позував на червоній доріжці автор сценарію та режисер серіалу Хван Дон Хек.



Зірки серіалу "Гра в кальмара" прибули до Лос-Анджелеса / Фото з Getty Images



Зірки серіалу "Гра в кальмара" прибули до Лос-Анджелеса / Фото з Getty Images