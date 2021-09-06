Головні герої "Паперового будинку" з’явилися на Венеційському кінофестивалі: фото образів

Кілька днів тому на стрімінговому сервісі Netflix відбулася довгоочікувана прем’єра 5 сезону іспанського серіалу "Паперовий будинок". Одні з головних героїв прибули на острів Лідо та покрасувалися на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю.

Популярні актори Хайме Лоренте, що зіграв у серіалі Денвера та Естер Есебо, яка виконала роль секретарки Моніки, а згодом отримала прізвисько Стокгольм, завітали вдвох на Венеційський фестиваль.

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У своєму інстаграмі 38-річна актриса опублікувала розкішну серію кадрів, показавши своїй аудиторії фото з водної прогулянки та бездоганні кадри у розкішному вбранні.

Хайме та Естер, що зіграли закоханих у серіалі, приїхали на кіноподію вдвох. Вони прийшли на прем’єру фільму "Офіційний конкурс" головні ролі в якому зіграли Антоніо Бандерас і Панелопа Крус.

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Естер Есебо обрала для червоної доріжки довгу вечірню сукню з вишивкою від бренду Giorgio Armani. Верх плаття був оздоблений велюровою вставкою, яка оголила плечі та зробила виріб більш сексуальним, а низ плаття виконаний з напівпрозорої тюлі та розшитий бісером.

До сукні акторка підібрала білі босоніжки, одягнула довгі сережки, а кучеряве волосся зібрала у пучок.

Хайме Лоренте завітав на кінопрем’єру в монохромному одязі. Він приміряв чорну сорочку, розстебнувши верхні ґудзики, зверху одягнув піджак та штани чорного кольору. Свій образ актор довершив годинником.



Естер Еспосіто і Хайме Лоренте на Венеційському кінофестивалі / Getty Images



Естер Еспосіто і Хайме Лоренте на Венеційському кінофестивалі / Фото з інстаграму



Естер Еспосіто і Хайме Лоренте на Венеційському кінофестивалі / Фото з інстаграму