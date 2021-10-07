Головна покупка осені – стильні светри: гід наймоднішими моделями сезону

Светр – один із найважливіших елементів осіннього гардероба. Окрім того, що він зігріває в холодну пору, светр також є яскравим акцентом або ж головним елементом аутфіту.

Для сезону осінь – зима дизайнери представили різноманітні інтерпретації базової речі. Найпопулярнішими светрами сезону стали поло з коміром та светри зі змійкою. Від них за популярністю не відстають светри у смужку – з горловиною та без.

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Светри з коміром, змійкою та в смужки вже носять всі модниці світу, показуючи в особистих профілях стильні наряді. Який светр обрати цієї осені – читайте далі.

Рибальський светр

Рибальський светр – найзатишніший осінній елемент гардероба. Ці светри вирізняються традиційним візерунком, переплетення якого подібні до мотузок рибалок. Обирайте на сезон класичні моделі в білому, молочному, бежевому чи чорному кольорі.



Наймодніші светри осінньо-зимового періоду / Фото з Vogue

Об’ємний кардиган

Цієї осені можете одягати кардиган, як самостійний елемент гардероба, або доповнювати ним водолазки. Обирайте карди ган будь-якого кольору, а доповнюйте парою черевиків на масивній підошві.



Наймодніші светри осінньо-зимового періоду / Фото з Vogue

Светр з коміром на змійці

Светр з коміром на змійці був на піку популярності у 1990-х роках, тепер він знову увірвався у модні тренди. Такий пуловер можна поєднувати з класичними джинсами, шкіряними штанами чи легінсами зі штрипками.



Наймодніші светри осінньо-зимового періоду / Фото з Vogue

Светр-поло

Светр-поло – це вінтажний фасон, переосмислений на новий лад. Цього сезону в моді не лише варіанти нейтрального відтінку, але й з геометричним принтом, з картатими або навіть абстрактними візерунками.



Наймодніші светри осінньо-зимового періоду / Фото з Vogue

Светр у смужку

Графічні темно-сині й білі смуги бретонки стали невіддільною частиною будь-якого гардероба. Тепер светр у смужку – улюблена річ модних інфлюенсерів. Цієї осені представлено чимало силуетів та відтінків з різними завширшки смугами. Такі светри можна поєднувати з будь-якими речами в осінньому гардеробі – з чоботами, джинсами, тренчем чи пальтом.



Наймодніші светри осінньо-зимового періоду / Фото з Vogue

Принт Fair Isle

В осінньо-зимовому сезоні буде особливо актуальним светр з традиційною технікою в’язання, що вирізняється поєднанням яскравих геометричних візерунків. Звертайте увагу цього сезону на об’ємні моделі незвичних відтінків.



Наймодніші светри осінньо-зимового періоду / Фото з Vogue

Светр з торочками

Кілька сезонів поспіль торочки намагаються повернутися в моду. У сезоні осінь-зима в колекціях модних брендів це оздоблення з’явилося й на в’язаних светрах.



Наймодніші светри осінньо-зимового періоду / Фото з Vogue

Светр з принтом у стилі 1970-х

Психоделічні принти у стилі 1970-х бежево-коричневих відтінків закривають добірку найпопулярніших светрів цього сезону. Квітчасті мотиви, хвиляста карта, незвичайний абстрактний візерунок – придивляйтеся уважніше до різноманітних варіантів, які довершать ваш образ.



Наймодніші светри осінньо-зимового періоду / Фото з Vogue