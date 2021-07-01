З легкої руки дизайнера бренду Jacquemus "оголені" кардигани з нової колекції мають всі шанси затриматися в гардеробах світових модниць. Раніше у провокативному елементі гардероба з нової колекції стрітстайл-фотографи помітили на вулицях Парижа Кендалл Дженнер, а за нею привернула до себе увагу преси Белла Хадід.

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Супермодель на оголене тіло одягнула обтислий кардиган чорного кольору з однією застібкою на грудях. Спокусливий образ Белла доповнила джинсами-трубами з різних шматків чорного деніму.

Аутфіт Белла довершила мінімалістичою хутряною сумкою та чорними сабо на підборах. Паризький look не обійшовся без сонцезахисних окулярів.

Стильний образ однієї з найкрасивіших моделей світу дозволяє їй похизуватися стрункою талією та пресом, тож дівчата, які мають що показати завдяки виснажливим тренуванням – можуть взяти виріб на замітку.



Белла Хадід показала стильний образ / Legion Media



Белла Хадід показала стильний образ / Legion Media