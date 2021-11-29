Перед об'єктивом актор постав у речах зі спільної колекції Gucci і Balenciaga. На обкладинці глянцю актор позував на тлі яскраво-зеленого кабріолета.

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Він приміряв шовкову світло-бежеву сорочку та синій костюм. Редактори видання випустили глянець з надписом "Чоловік 2021 року".

Вочевидь, Лі Джон Дже і справді став головним відкриттям та людиною року для Південної Кореї. Серіал "Гра в кальмара" здобув небачену славу. За акторами почали слідкувати в соціальних мережах мільйони користувачів зі всього світу, а Gucci запросили головного героя, якого ми побачимо в другому сезоні серіалу, стати амбасадором бренду.



Лі Джон Дже знявся у фотосесії для GQ Korea / Фото з модного глянцю

Зйомку для глянцю провели в пік золотої осені. Актор з кавою в руках постав перед фотографом у білій базовій футболці, голубих джинсах та бежевим жакетом з монограмою бренду Gucci. Його аутфіт доповнили гірчично-білі сліпони та шарф на шиї.



Лі Джон Дже знявся у фотосесії для GQ Korea / Фото з модного глянцю



Лі Джон Дже знявся у фотосесії для GQ Korea / Фото з модного глянцю

Лі Джон Дже також постав у незвичному чоловічому образі. Він одягнув в’язаний светр, чорні шорти-бермуди та високі чоботи.

Зірка серіалу "Гра в кальмара" приміряв сірий костюм в клітинку, який довершив портупеєю та чокером.



Лі Джон Дже знявся у фотосесії для GQ Korea / Фото з модного глянцю



Лі Джон Дже знявся у фотосесії для GQ Korea / Фото з модного глянцю



Лі Джон Дже знявся у фотосесії для GQ Korea / Фото з модного глянцю



Лі Джон Дже знявся у фотосесії для GQ Korea / Фото з модного глянцю