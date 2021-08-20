Гламурно, але не завжди стильно: як змінювались зірки на червоних доріжках за часи незалежності

За 30 років Незалежності України культурні діячі заснували чимало заходів, які повторюються з року в рік. Серед них є й різноманітні премії, що традиційно розпочинаються з червоних доріжок. Як знаменитості дефілювали колись і які образи демонструють на сучасних світських подіях зараз – дивіться в ексклюзивному матеріалі Fashion 24.

Червона доріжка – це чудовий привід показати новий образ, похизуватися фігурою, зміною стилю тощо. Знаменитості ретельно готуються, щоб позувати перед папараці в неперевершеному вигляді. З плином часу змінювалась мода, і те, що колись здавалось трендовим та яскравим – сьогодні вже не актуально. Як артисти, ведучі та інші відомі люди відвідували урочисті церемонії вручення премій часів незалежності – дізнавайтеся далі!

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"Viva! Найкрасивіші"

​Традиційно номінантами премії "Viva! Найкрасивіші" стають відомі люди, які своїми вчинками, роботою та творчістю змінюють країну на краще. Щоб вибір був справді народним, за улюбленців можна голосувати на сайті або смс-повідомленнями. Головними нагородами премії щороку є звання найкращої жінки та найкращого чоловіка.

Звісно, що знаменитості, які потрапили в номінацію, або ж просто прийшли підтримати колег, не можуть оминути увагою червону доріжку. Далі дивіться, хто позував на ній у 2008 та 2021 роках.

Премія "Viva! Найкрасивіші" у 2008 році / Фото Володимира Шуваєва

Премія "Viva! Найкрасивіші" у 2021 році / Фото viva.ua

"Золота жар-птиця"

Першу музичну премію в Незалежній Україні у 1996 році заснувала компанія "Таврійські ігри". Експерти з усієї країни визначали переможців до 2005 року. Відтоді премію не проводили до 2018 року. Тепер артистів знову номінують та нагороджують в категоріях:

"Співак року";

"Співачка року";

"Попгурт";

"Рок-гурт";

"Хіт року";

"Кліп року";

"Прорив року" тощо.

Церемонія нагородження традиційно відбувається в Національному палаці мистецтв "Україна".

Премія "Золота жар-птиця" 2018 року / Фото lux.fm

У 2020 році через пандемію коронавірусу номінанти не змогли зібратися в одному залі. Церемонія нагородження була онлайн, артисти та глядачі дізнавалися переможців, приєднуючись до заходу за допомогою відеозв'язку.

YUNA

Ще одна престижна музична премія YUNA з'явилася в Україні у 2011 році. Щороку найкращі виконавці країни змагаються за перемогу в декількох номінаціях. Традиційно урочиста церемонія вручення премій та святковий концерт відбуваються в Національному палаці мистецтв "Україна". Також кожен охочий може переглянути її трансляцію.

Фото зірок, які відвідали премію у 2014 та 2021 роках, – дивіться далі.

Премія YUNA 2014 рік / Фото Олега Батрака, tochka.net

Премія YUNA 2021 рік / Фото Дмитра Амідова

"Золота дзиґа"

Українська кіноакадемія заснувала "Золоту дзиґу" після Революції Гідності, коли стрічки вітчизняних режисерів нарешті почали виходити на екрани. У 2017 році найкращі актори та режисери вперше отримали почесні нагороди.

Для того, щоб дізнатися переможців у 22 номінаціях, що пов'язані з кіноіндустрією, щороку провідні кіномитці збираються у Fairmont Grand Hotel Kyiv. Головні номінації, на які нетерпляче чекають поціновувачі кіноіндустрії:

"Найкращий режисер";

"Найкращий фільм";

"Найкращий актор";

"Найкраща акторка".

Премія "Золота дзиґа" у 2017 році / Фото газети "День"

Премія "Золота дзиґа" у 2021 році / Фото "Факти"

Leopolis Jazz Fest (Alfa Jazz Fest)

Один з наймасштабніших джазових фестивалів Європи вперше відбувся у Львові у 2011 році. Відтоді його щороку проводять в червні. До стародавнього міста Лева приїздять чимало закордонних зірок джазу та поціновувачів джазової музики з різних куточків України та світу. Авторитетне видання The Guardian додавало Leopolis Jazz Fest (Alfa Jazz Fest) до списку найкращих фестивалів. Традиційно подія має 3 головні сцени в різних локаціях міста, а також додаткові майстер-класи, "джеми" тощо.

Alfa Jazz Fest у 2013 році / Фото JetSetter

Leopolis Jazz Fest у 2021 році / Фото BURO

Best Fashion Awards

Best Fashion Awards – перша українська премія у світі моди. На ній щороку збираються дизайнери, модні редактори та критики, fashion-журналісти, зірки, щоб дізнатися імена переможців у таких номінаціях:

"Відкриття року";

"Найкращий дизайнер аксесуарів";

"Найкраща fashion-постановка";

"Натхнення";

"Значний вклад у розвиток української моди";

"Найкращий дизайнер чоловічого одягу";

"Найкращий дизайнер жіночого одягу".

Премія Best Fashion Awards у 2013 році / Фото Vogue

Премія Best Fashion Awards у 2019 році / Фото Harper's Bazaar

ELLE Style Awards

Щорічна премія ELLE Style Awards відбувається в Києві. Редактори, дизайнери та інші поціновувачі індустрії моди одягають вбрання з найновіших колекцій українських та світових модельєрів. Зазначимо, цю премію вручають не лише в Україні, а й у Франції, Великій Британії, Італії, Польщі, Фінляндії, Бельгії, Нідерландах і Швейцарії.

Читачі модного журналу ELLE обирають найяскравіших та найуспішніших представників творчої індустрії за допомогою онлайн-голосування.

Премія ELLE Style Awards у 2013 році / Фото Bestin, JetSetter, UFTV, ELLE

ELLE Style Awards у 2020 році / Фото ELLE