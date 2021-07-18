Givenchy представив сумку-бокс 4G: як виглядає стильний аксесуар

Французький бренд Givenchy представив нову сумку-бокс 4G, яка має всі шанси стати культовим аксесуаром. Виріб виконаний у сучасному дизайні, досить практичний та функціональний.

Сумка-бокс була необхідною класикою кілька років тому, і залишається нею досі. Саме тому креативний директор бренду Метью Вільямс вирішив додати цей аксесуар до вже представлених раніше сумок-тоутів та рюкзаків.

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Назва сумки жодним чином не пов’язана зі швидкісним інтернетом 4G, вона символізує чотири літери G на логотипі французького модного Дому, які прикрашають застібку цього боксу.

У середині сумки є кілька кишень, які додають їй універсальності та функціональності. Givenchy 4G – один з найбільш знакових предметів pre-fall колекції. На відміну від попередньої версії з літньої колекції, її оздоблює не ланцюжок, а шкіряний ремінець.

У рекламній кампанії взяли участь південнокорейський гурт Aespa. Перед камерою фотографа солістки Карина, Жизель, Вінтер і Ніннін позують з м'ятною, червоною, чорною і бежевою сумками. Коштує на сайті сумка французького бренду понад 45 тисяч гривень.

Німкеня Леоні Ганне однією з перших серед зірок стрітстайлу вигуляла новий виріб. Білявка зібралася на прогулянку у штанах з розрізами, бежевому жакеті оверсайз та туфлях в принт зебри. Стильний аутфіт вона довершила чорною сумкою на плече.