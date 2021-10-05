Популярний французький бренд показав нову колекцію вбрання для сезону весна – літо 2022. Моделі виходили на подіум у шкіряних штанах, молочних лосинах, прозорих топах, принтованих сорочках та чоботах-колготках яскравого зеленого кольору.

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Також креативний директор представив прозорі сукні та на довгий рукав з воланами. Їхні образи були довершені металевим кольє з дроту, яке нагадало користувачам у мережі зашморг.



Кольє у вигляді петлі на шиї / Vogue



Кольє у вигляді петлі на шиї / Vogue

Про таку обурливу прикрасу у своєму інстаграмі написали Diet Prada, які висвітлюють модні події. У своєму дописі вони пригадали промах бренду Burberry, який у 2019 році випустив на подіум моделей у худі з капюшоном, шнурки якого були оздоблені у вигляді зашморгу.

Тоді креативний директор бренду Ріккардо Тіші просив вибачення, а модель Ліз Кеннеді заявляла, що насправді їй було соромно в такому одязі брати участь у дефіле.

"Ми надихалися моряцькою тематикою і морськими вузлами, і не хотіли нікого образити", – зазначав дизайнер.



Худі з капюшоном Burberry у вигляді петлі на шиї / Vogue

Креативний директор Givenchy Метью Вільямс поки що ніяк не коментує свій модний промах, втім користувачі соцмереж кажуть, що вже давно пора модним лейблам зрозуміти, що "петля на шиї – це завжди погана ідея" і збиратися разом перед тим, як схвалювати подібний дизайн, щоб обговорити, наскільки це прийнятно.