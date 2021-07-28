Як Жаклін Кеннеді стала іконою стилю

Жаклін Кеннеді любила красиві речі закордонних дизайнерів, однак шлюб з Джоном Кеннеді зажадав від неї поступок. Глава клану Кеннеді припустив, що американська публіка не схвалить, якщо перша леді країни буде одягатися у закордонних дизайнерів.

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Тоді в період передвиборчої кампанії Джекі написала редакторці Harper's Bazaar Діані Вріланд з проханням порекомендувати їй талановитих американців.

Згодом Джон Кеннеді познайомив Джекі з Олегом Кассіні – голлівудським художником по костюмах, який одягав Вероніку Лейк, Мерилін Монро і Аву Гарднер. Втім, на Жаклін цей послужний список не справив враження. Його ескізи вона назвала "циганщиною". Попри все, у 1961 році Кассіні став офіційним дизайнером Джекі, отримавши титул "секретаря по стилю".



Олег Кассіні зустрічався з Грейс Келлі / The Blue Print

Жаклін заявляла дизайнерові, що хоче бути схожою на принцесу де Реті, яка одягалася у Christian Dior, Yves Saint Laurent і Givenchy. Її гардероб налічував понад 200 пар взуття, 100 капелюхів і 4 сотні пар рукавичок.

Джекі ніби взялася побити цей рекорд, тож за перший рік президентства чоловіка вона витратила на одяг на 45 тисяч доларів. За роки, що вона провела у Білому домі, вона переміряла стільки вишуканого вбрання, що назавжди закарбувалася у пам’яті справжньою іконою стилю.

Основні елементи гардеробу Жаклін Кеннеді

Двобортні жакети

Двобортні жакети – характерна прикмета стилю Джекі на початку 1960-х років. Такі жакети перша леді США обов’язково доповнювала спідниця в тон довжиною трохи нижче коліна, рукавички і капелюшок.



Особливості стилю Жаклін Кеннеді / The Blue Print

Рукавички

На початку 1960-х білі рукавички були улюбленим аксесуаром Джекі. Довгі чи вище ліктя аксесуари вона носила з вечірніми або звичайними платтями, доповнювала ними денні образи або вовняні костюми-двійки.



Особливості стилю Жаклін Кеннеді / The Blue Print

Сумка

Живучи в Білому домі Джекі віддавала перевагу невеликим сумкам геометричної форми. Пізніше у її гардеробі стали з'являтися більш місткі Louis Vuitton і Gucci, втім любов до мінімалістичних виробів все ж таки залишилася.

У кінці 1960-х вона полюбила модель Hermès Constance. Пізніше цю сумку неофіційно перейменували в O Bag, але найчастіше колишню першу леді можна було помітити на прогулянці і на роботі з сумкою Gucci. Згодом бренд дав моделі назву на честь знаменитої клієнтки – Jackie Bag.



Особливості стилю Жаклін Кеннеді / The Blue Print

Міні

В епоху життя Джекі Кеннеді в Білому домі практично неможливо було знайти короткі сукні чи плаття. Такі вироби не дозволяли носити дружині президента суворі вимоги. Родичка Джекі позичила їй на початку 1960-х кілька речей зі свого гардероба та зауважила, що їх можна вкоротити, оскільки у неї дуже гарні ноги.

Вже до середини 1960-х років довжина нарядів Джекі поступово почала зменшуватися: їй більше не потрібно було дотримуватися дрес-код, та й короткі спідниці остаточно і безповоротно увійшли в моду, тож ігнорувати це вже було не можна.



Особливості стилю Жаклін Кеннеді / The Blue Print

Яскраві принти

У 1970-ті роки в гардеробі Джекі з'явилися сукні та спідниці з строкатими "циганськими" візерунками, а також з великими квітковими і графічними принтами. Ці сукні, які часто були зшиті з тонкої напівпрозорої тканини, вона носила пов'язуючи на талії яскраві контрастні пояси.



Особливості стилю Жаклін Кеннеді / The Blue Print