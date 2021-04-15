Гід наймоднішими головними уборами весни: що зараз в тренді показує Алісія Родді

Головні убори чудово доповнюють будь-який жіночий образ. Втім носять їх не лише для довершення образу, але й для того, щоб вберегти волосся від сонця. Зовсім скоро настане справжнє тепло, а ультрафіолетові промені не лише шкідливі для шкіри, але й псують волосся.

У цьому сезоні головні убори посіли особливе місце. Тепер кожна модниця хоче доповнити свій образ цікавим елементом гардеробу. Зірки стрітстайлу та інфлюенсери за допомогою головних уборів активно демонструють на своїх особистих сторінках в інстаграмі бездоганні аутфіти.

Цікаво Стиль преппі на піку популярності: найкращі варіанти повсякденних образів

Цікаві варіанти носіння головних уборів можна знайти на сторінці німкені Леоні Ганне, португальської стилістки Софії Коельо чи британської модниці Алісії Родді.

Британка Алісія Родді широко популярна на просторах інстаграму. Дівчина майже щодня публікує стильні образи, якими надихається понад 1 мільйон користувачів.

Модниця показує десятки способів, як носити жакети різних кольорів, худі, тренчі, широкі штани, популярні косинку, панаму та бейсболку.

Інстаграм Алісії – справжній скарб стильних аутфітів. Уважніше придивившись до образів та надихнувшись ними, можна скласти для себе look, який підійде для буденних виходів, прогулянок з друзями, чи навіть першого побачення.

Британка дуже любить аксесуари, тому кожен її образ довершений численними прикрасами, сумкою, окулярами та головними уборами, про які розповімо детальніше.

Панама

Раніше панаму вважали винятково літнім головним убором, який захищав від сонця. Тепер аксесуар набув нового значення та став головним убором героїнь стрітстайлу. Дівчата одягають панаму з костюмами, сукнями, жакетами, тренчами та куртками-косухами.

Косинка

Шовкові косинки виглядають дорого і дуже стильно. Косинку можете зав’язати на підборідді, як це робили наші бабусі, або ж ззаду, створивши стильний головний убір.

Обирайте базові відтінки, які підійдуть до будь-якого аутфіту. Їх ви можете поєднувати зі шкіряними жакетами, джинсовими куртками чи тренчами.

Влітку цей виріб вам знадобиться для відпочинку на пляжі. Він не лише захистить в сонячну погоду ваше волосся від ультрафіолетових променів, але й допоможе створити цікавий образ в парі з купальником.

Бейсболка

Класика весняно-літніх уборів – бейсболка, яка дозволяє модницям робити образи гармонійними. Героїні стрітстайлу носять її з жакетами оверсайз, зі спортивними костюмами, худі, тренчами та пальтами.