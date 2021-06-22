Гейлі та Джастін Бібер зустрілися з Бріджит та Еммануелем Макроном: фото стильних образів

Гейлі та Джастін Бібер декілька днів поспіль штурмують паризький стрітстайл. Одна з найкрасивіших пар Голлівуду вже встигла потрапила під приціли папараці у надзвичайно розкішних образах, а тепер дивує ще більше – знамените подружжя зустрілося з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріджит.

Закохане подружжя Гейлі та Джастіна Бібера постійно підтверджує статус наймоднішої зіркової пари. Усі модні виходи знаменитостей супроводжуються продуманими до дрібниць деталями в образах.

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Останнім часом Гейлі Бібер стала справжньою іконою стилю, адже після того, як у неї з’явилася стилістка Мейв Рейлі, від її аутфітів неможливо відвести погляд. Очевидно, що дівчина також складає couple look знаменитостям для світських виходів.

У сучасному трендовому вбранні молода закохана пара відправилася на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді Бріджит.

Образи знаменитостей

Гейлі любить не лише мініспідниці та міні шорти, але й оголювати частини тіла. Цього року мода на відкриті сукні, які оголюють спину, талію чи стегна збіглася з вподобаннями манекенниці, тож вона вирішила обрати для зустрічі доволі відвертий look.

Супермодель одягнула сукню із зимової колекції LaQuan Smith у відтінку латте. Спідницю міді доповнювало перехресне бра, яке оголило значну частину тіла білявки. Образ Гейлі доповнила світлими босоніжками на зав’язках з гострим носом. Волосся знаменитість заплела у пучок, довершивши свій аутфіт золотистими сережками.

Джастін Бібер чи не вперше після весілля приміряв костюм. Молодий виконавець поєднав піджак і штани у сріблясту смужку з білою сорочкою в голубі смужки, доповнивши образ біло-голубою парою кросівок Nike. Свій аутфіт Джастін зробив розслабленим не лише завдяки взуттю, але й за допомогою декількох чокерів на шиї.



Образ Гейлі та Джастіна Бібера в Парижі / Legion Media

Перша леді США для зустрічі з молодою парою одягнула білосніжну сукню-футляр, поєднавши її з подовженим жакетом від всесвітньо відомого бренду Louis Vuitton. Стриманий та стильний образ Бріджит Макрон доповнила коричневими туфлями з гострим носком. Волосся перша леді вклала рівно, а на обличчі, як завжди, зробила насичений макіяж.

Еманнуель Макрон приміряв світло-голубу сорочку, яку поєднав з сірим костюмом та темно-синьою краваткою. Кадр знаменитості зробили у Єлисейському палаці. Джастін Бібер обговорив з лідером європейської країни питання пов'язані з молоддю.

Зустріч у понеділок, 21 червня, була не випадковою, адже саме в цей день у Франції відзначають День музики. За даними французького телеканалу BFMTV, зустріч відбулася з ініціативи музиканта. Своєю чергою, президент не відмовив Джастіну.

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