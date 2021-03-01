Couple look про який говорять всі: стильні образи Гейлі та Джастіна Біберів

Модель Гейлі Бібер досить часто потрапляє в об’єктиви папараці. Тепер знаменитість сфотографували за прогулянкою разом з чоловіком Джастіном Бібером. Зіркове подружжя з’явилося у надзвичайно стильних образах.

Гейлі Бібер засвітилася в останній день зими у центрі Парижа у цікавих образах разом зі своїм коханим Джастіном Бібером. Знаменитість зібрала монохромний ауфіт. Гейлі одягнула жовтий шкіряний костюм, який доповнила жовтою водолазкою та хутряною жовтою панамою.

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Модель обрала до образу коричневу сумку-багет на плече та білі кросівки. Аутфіт зірка довершила жовтою захисною маскою.

Джастін також обрав монохромний образ. Він одягнув синій лонгслів зі штанами та стильний жакет, а look довершив голубою кепкою.



Стильні образи зіркового подружжя / Фото з інстаграму



Стильні образи зіркового подружжя / Фото з інстаграму

Раніше Гейлі Бібер розповіла у своєму інтерв’ю, що зараз допомагає коханому побороти хворобу Лайма. Раніше вона вже перехворіла на це інфекційне захворювання, тому наразі допомагає впоратися з симптомами Джастіну.

Також Гейлі не приховує того, що ходить до психотерапевта, який допомагає їй позбутися відчуття пригніченості після негативних коментарів у соцмережах. Окрім цього, Бібер часто молиться та займається фізичними вправами.