Гейлі Бібер підкорила мережу розкішною фотосесією для Elle: чарівні кадри

Одна з найвідоміших моделей сучасності Гейлі Бібер стала зіркою обкладинки Elle. Знаменитість прикрасила сонячним кадром квітневий номер та знялася у розкішній фотосесії для сторінок американського глянцю.

Завдяки понад 32 мільйонам підписників в інстаграмі та модельній кар'єрі, яка включає вигідні кампанії з Calvin Klein, Levi's, bareMinerals та Versace (вона є обличчям нового аромату Dylan Turquoise і з'явилася у кампанії навесні 2021 року), Гейлі Бібер часто переслідують папараці.

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В ході інтерв’ю зірка розповідає, що ще досі не привикла до такої уваги, і не розуміє, чому ці дорослі чоловіки за нею ходять. Гейлі каже, що їй подобається носити захисну маску лише через те, що ніхто не бачать її обличчя.

Також Гейлі Бібер зазначила, що період карантину дуже зблизив пару. За 6 років своєї кар’єри вона вперше нікуди не поспішала та не працювала зранку до ночі. З чоловіком Джастіном Бібером вони провели достатньо часу разом та всюди були разом.

Зараз Гейлі потрохи повертається до роботи з новими силами та натхненням. На карантині знаменитість часу не гаяла та займалася спортом, адже на багатьох кадрах в купальниках, Бібер демонструє просто неперевершену фігуру.

Гейлі Бібер знялася на обкладинці глянцю у кроп-топі від Versace всипаному різнокольоровим камінням. Коштує такий топ понад 80 тисяч гривень. Кадр зроблений фотографом Маріо Сорренті на тлі пальм. Такий сонячний кадр переносить всіх у теплий Лос-Анджелес.



Гейлі Бібер з'явилася на обкладинці Elle

Для фотосесії Гейлі приміряла чорну елегантну сукню з паєтками та довгими рукавицями, рожеву дивакувату накидку, сорочку в парі з колготками в горошок та декілька купальників.



Гейлі Бібер знялася у фотосесії для Elle



Гейлі Бібер знялася у фотосесії для Elle



Гейлі Бібер знялася у фотосесії для Elle



Гейлі Бібер знялася у фотосесії для Elle



Гейлі Бібер знялася у фотосесії для Elle



Гейлі Бібер знялася у фотосесії для Elle



Гейлі Бібер знялася у фотосесії для Elle