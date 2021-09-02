Гейлі Бібер знялася у розкішній рекламній зйомці для Jimmy Choo: фото і відео

Американська модель Гейлі Бібер стала головною героїнею рекламної кампанії Jimmy Choo, презентувавши нову колекцію взуття та сумок. Гейлі обожнює стильне взуття та красиві сумки, які доповнюють її образи, тож радо долучилася до неперевершеної зйомки.

Зйомка нових речей відбувалася під гаслом "Час наважуватися". Малазійський модельєр Джиммі Чу обрав головною героїнею манекенницю Гейлі БІбер, оскільки, за його словами, саме вона якнайкраще резонує з цим гаслом.

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Креативна директорка бренду Сандра Чой також зазначила, що модель є втіленням духу Jimmy Choo сьогодні – гламурного, привабливого, сміливого і впевненого в собі.

"Вона чудово інкапсулює ДНК, яке є ядром нашого бренду. Я люблю її енергію, стиль та її вроджену впевненість, яка проявляється в кожному з образів", – додала Сандра Чой.

24-річна модель любить експериментувати та демонструвати стрітстайл-фотографам не лише ідеально складені образи, але й епатажні наряди з яскравих елементів гардероба.

Рекламні зйомки нового кампейну відбувалися у Лос-Анджелесі. Фотографом виступив П’єр-Анже Карлотті. За стиль відповідала Ілона Хамер, а за зачіску та макіяж Мара Рошак та Кейт Синотт.

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Жіноча колекція "Осінь-зима 2021/22" є гламурною за своєю природою: сміливі форми та кольори, які описують різні аспекти стилю – від денного до нічного.

Гейлі позувала перед фотографом у яскравих сатинових мюлях на підборах, велюрових яскраво-червоних чоботах та білизняній сукні. Модель знялася в коротких відеороликах рекламуючи нову модель сумки у ванній, стильні чорні окуляри у басейні, а кросівки зі стразами – на кухонному столі.



Гейлі Бібер знялася у рекламній кампанії Jimmy Choo / Фото з сайту Woman



Гейлі Бібер знялася у рекламній кампанії Jimmy Choo / Фото з сайту Woman



Гейлі Бібер знялася у рекламній кампанії Jimmy Choo / Фото з сайту Woman