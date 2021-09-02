Гейлі Бібер знялася у розкішній рекламній зйомці для Jimmy Choo: фото і відео
Нова рекламна зйомка Гейлі Бібер для Jimmy Choo / Фото з інстаграму
Американська модель Гейлі Бібер стала головною героїнею рекламної кампанії Jimmy Choo, презентувавши нову колекцію взуття та сумок. Гейлі обожнює стильне взуття та красиві сумки, які доповнюють її образи, тож радо долучилася до неперевершеної зйомки.
Креативна директорка бренду Сандра Чой також зазначила, що модель є втіленням духу Jimmy Choo сьогодні – гламурного, привабливого, сміливого і впевненого в собі.
"Вона чудово інкапсулює ДНК, яке є ядром нашого бренду. Я люблю її енергію, стиль та її вроджену впевненість, яка проявляється в кожному з образів", – додала Сандра Чой.
Гейлі позувала перед фотографом у яскравих сатинових мюлях на підборах, велюрових яскраво-червоних чоботах та білизняній сукні. Модель знялася в коротких відеороликах рекламуючи нову модель сумки у ванній, стильні чорні окуляри у басейні, а кросівки зі стразами – на кухонному столі.
Гейлі Бібер знялася у рекламній кампанії Jimmy Choo / Фото з сайту Woman
Гейлі Бібер знялася у рекламній кампанії Jimmy Choo / Фото з сайту Woman
Гейлі Бібер знялася у рекламній кампанії Jimmy Choo / Фото з сайту Woman
Будь ласка, увімкніть JavaScript щоб продовжити користуватися сайтом.