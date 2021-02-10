Відомий спортивний бренд Adidas та американська виконавиця Бейонсе представили спільну колекцію "Icy Park". У лукбуці знялися друзі співачки – модель Гейлі Бібер, репер Gucci Mane і співачка Кааш Пейдж.

У третю спільну колекцію співачки та спортивного бренду увійшли одяг, взуття та аксесуари в міському стилі. Для створення вбрання надихалися зимовими схилами і альпійськими пейзажами.

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Лукбук "Icy Park" присвячена зимовому відпочинку. У колекцію увійшли шуби зі штучного хутра, пуховики і шапки. Також для зимового відпочинку представлений ряд спортивного одягу: тренувальні костюми, топи, боді, бомбери, легінси, велосипедки і бейсболки.

Лінійку доповнили повністю білі кросівки Ultra Boost, Forum Lo і навіяні альпіністськими черевиками-хайкери Super Sleek.

Що таке лукбук?

Лукбук – це набір головних елементів гардеробу колекції. У лукбук повинні потрапляти найкращі позиції, які є драйверами продажів – або трендові, або цікаві бренду з точки зору продажу. Мета лукбука – вигідно презентувати ключові моделі колекції. Кількість фото в лукбуці залежить від розміру колекції.

Частина колекції прикрашена монограмою "Ivy Park", а інша – яскравим принтом з лижами. Колекція Adidas x Icy Park буде доступна у всіх розмірах на сайті Adidas і в обраних магазинах Adidas з 20 лютого. Ціни на окремі елементи гардеробу варіюються від 840 гривень до 23 800 гривень.

Окрім запрошених моделей, для лукбуку позувала і сама Бейонсе, яка на собі презентувала білосніжні лосини, боді, черевики, шапку-вушанку та довгі рукавиці.



Лукбук спільної колекції Adidas та Бейонсе / Buro 24/7

Модель Гейлі Бібер позувала у спокусливому блакитному боді та яскраво-голубій шубі. На іншому кадрі дружина Джастіна Бібера постала у спортивному рожевому костюмі, який складається з топу на довгий рукав та шортів. Також Гейлі презентувала голубий спортивний костюм-двійку, який складається з топу та лосин.



Лукбук спільної колекції Adidas та Бейонсе / Buro 24/7



Лукбук спільної колекції Adidas та Бейонсе / Buro 24/7



Лукбук спільної колекції Adidas та Бейонсе / Buro 24/7



Лукбук спільної колекції Adidas та Бейонсе / Buro 24/7



Лукбук спільної колекції Adidas та Бейонсе / Buro 24/7