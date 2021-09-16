Напередодні стрітстайл-фотографи помітили Ріанну, A$AP Rocky, Мадонну, Гейлі та Джастіна Бібера в одному із кінотеатрів Нью-Йорка.

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Знаменитості прийшли на допрем’єрний показ документального фільму "Джастін Бібер: наш світ". Знаменита модниця підібрала бездоганний аутфіт, а якому вона виглядала надзвичайно ефектно.

Образ Гейлі Бібер

Пізно ввечері папараці підловили зірку у бюджетній мінісукні на довгий рукав з блискітками від бренду Alessandra Rich. Доповнили образ моделі коричневі босоніжки на зав’язках за 5 тисяч гривень. Здебільшого Гейлі з’являється на світських заходах у взутті люксових марок, втім іноді підтримує локальні марки.

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Волосся Гейлі розпустила, а губи намалювала насиченою бордовою помадою. Свій аутфіт Гейлі Бібер довершила чорним шкіряним тренчем максі довжини. Завершальним штрихом стали сонцезахисні окуляри.

Джастін позував перед камерами у сірій водолазці, широких світло-голубих джинсах та крислатій панамі. Його аутфіт довершували сріблясті кросівки.



Вечірній образ Гейлі Бібер / Фото з Getty Images



Вечірній образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Just Jared