Гейлі Бібер штурмує паризький стрітстайл: 4 найкращі образи супермоделі

Американська модель Гейлі Бібер розбурхала мережу стильними виходами в супроводі чоловіка Джастіна Бібера. Закохане подружжя зараз перебуває у Парижі, тож щодня потрапляє під приціли фотокамер у вибухових аутфітах.

Дружина популярного виконавця Джастіна Бібера вже давно складає компанію найпопулярнішим стрітстайл-зіркам. Супермодель не лише виходить у стильних образах у Лос-Анджелесі, але й штурмує бездоганними аутфітами Європу.

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Декілька днів тому Джастін та Гейлі прилетіли в Париж. Окрім прогулянок, у понеділок, 21 червня, подружжя завітало на прийом до президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріджит. Спільне фото знаменитостей, на якому Гейлі позувала у відвертій сукні, швидко розлетілося мережею, тож Fashion 24 знайомить читачів з іншими аутфітами зірки, в яких вона підкорювала Париж.

Улюблениця мільйонів одягнула на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді Бріджит трикотажну сукню кольору лате, що складалася зі спідниці та перевернутого бра, яке оголило значну частину тіла. Її образ доповнили молочні босоніжки на зав’язках з гострим носком, шоколадна сумка Little Liffner та зав’язане волосся в пучок.

Джастін обрав костюм, який одягає надзвичайно рідко в парі з кросівками Nike та численними чокерами на шиї.

Гейлі славиться своєю любов’ю до вкорочених жакетів та сорочок, тож взяла свій улюблений елемент гардероба з собою у мандрівку. Знаменитість приміряла вкорочену білу сорочку на довгий рукав з обробленими краями, яку доповнила прямими білими штанами з накладною кишенею.

Цікавий аутфіт модель довершила зібраним волоссям в пучок, чорними сонцезахисними окулярами та білою сумкою від JW Pei з гофрованою ручкою. Джастін одягнув оранжевий костюм розміру оверсайз від бренду Balenciaga.

Чергову хвилю позитивних відгуків від прихильників спровокував лавандовий ансамбль моделі. Гейлі одягнула вкорочений в’язаний топ на оголене тіло, який доповнила мініспідницею та сумкою-клатчем Bottega Veneta.

Модний аутфіт не обійшовся без прикрас. Гейлі приміряла мінімалістичні сережки, прикрасу з перлин на шиї, золотисті ланцюжки та годинник. Завершальним штрихом у створенні стильного образу стали чорні лофери, сонцезахисні окуляри та зав’язане волосся в пучок.

Востаннє папараці помітили Гейлі Бібер з чоловіком на романтичній прогулянці Парижем. Модниця обрала ніжно-рожеву сукню прикрашену кристалами, яку доповнила босоніжками на зав’язках та оранжевим клатчем від Bottega Veneta.

Стилістка Мейв Рейлі придумала образи знаменитості до дрібниць, оскільки Гейлі вчергове з’явилася на вулицях Парижа у зібраному волоссі. Натомість Джастін не одягнув аутфіт, який бив дало вписувався в образ Гейлі. Канадський виконавець вийшов на прогулянку у голубих рваних джинсах, білих кросівках та червоному класичному худі з капюшоном.