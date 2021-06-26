Гейлі Бібер прогулялася Парижем в ексклюзивному бежевому костюмі Jacquemus: стильні кадри

Відома манекенниця та стильна модниця Гейлі Бібер щоразу вражає своїх прихильників стильними образами. Зірка стрітстайлу продемонструвала у Парижі новий образ, який вразив мережу.

Супермодель Гейлі Бібер настільки часто потрапляє під приціли стрітстайл-фотографів, що дизайнер бренду Jacquemus вирішив подарувати знаменитості костюм з нової колекції, який ще навіть не надійшов у продаж. Вочевидь, така нативна реклама має свої плюси, тож в ексклюзивний костюм зовсім скоро світові стилісти захочуть одягнути своїх клієнток.

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Стиль моделі Гейлі виділяється з-поміж інших, адже за допомогою стилістки Мейв Рейлі, кожен її образ наповнений цікавими акцентами. Так, у гардеробі 24-річної красуні з’явилося багато трендових та цікавих речей, які підкорюють серця модниць із кожним її виходом у світ.

Образ Гейлі Бібер

Для чергової прогулянки Парижем Гейлі Бібер одягнула бежевий костюм, що складався з подовженої сорочки на тричвертковий рукав з косою лінією ґудзиків та штанів. Сучасна ікона стилю доповнила образ улюбленими молочними босоніжками з гострим носком на зав’язках.

Модель зав’язала волосся, закріпивши його трендовим аксесуаром – крабиком. Її аутфіт доповнювали золоті сережки, мінімалістичний ланцюжок та годинник. Гейлі нанесла на очі світло-коричневі тіні, а губи нафарбувала сливовою помадою. Стильний образ знаменитості довершувала карамельна сумка на плече.

Джастін Бібер для світського виходу з дружиною одягнув розслаблений зелений костюм, що складався з вкороченої сорочки та штанів. Свій образ канадський виконавець доповнив синьо-білими кросівками Nike.

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