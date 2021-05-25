Відома манекенниця не лише вражає своїх прихильників вдалими образами на вулицях Лос-Анджелеса, але й показує сміливі вечірні атуфіти.

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Найчастіше останні виходи знаменитості можна побачити на особистій сторінці Мейв Рейлі в інстаграмі. Дівчина часто ділиться образами, які вона складає для Гейлі Бібер та Меган Фокс.

Сторінка стилістки Мейв Рейлі – джерело натхнення найстильніших образів популярної моделі.

Ефектний образ Гейлі Бібер

Розкішний кадр знаменитість зробила на балконі особняка. На світську подію Гейлі одягнула сукню з колекції Pre-Spring 2021 модельєра Брендона Максвелла. Сукня складається з топу на одне плече та спідниці з глибоким розрізом. В поєднанні виріб стає ефектним та сексуальним, створюючи розріз на животі.

Чорна сукня довжини максі дозволила моделі продемонструвати її довгі ноги. Її ефектний образ довершили чорні босоніжки з гострим носком на зав’язках.

Чарівний аутфіт доповнила легка укладка та насичений макіяж. Візажисти намалювали очі світлими тінями та зробили погляд виразнішим за допомогою чорного олівця, а губи нафарбували коричневою помадою.

Нова світлина Гейлі Бібер зібрала сотню тисяч вподобань та безліч позитивних коментарів щодо її розкішного образу.



Розкішний образ Гейлі Бібер / Фото з інсаграму