Гейлі Бібер показує, як можна вдало поєднати жакет і штани різних принтів: розкішний образ

Відома манекенниця та стильна модниця Гейлі Бібер лише нещодавно демонструвала літній розслаблений образ на відпочинку в Греції, а вже сьогодні потрапила в об’єктиви стрітстайл-фотографів у класичному вбранні. Модель приміряла вкорочений жакет та штани палаццо.

Знаменита макененниця на своєму прикладі показала, як можна цікаво комбінувати речі різних принтів. Папараці "підловили" новий вихід знаменитості в ідеальному поєднанні жакета та штанів з різних комплектів.

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Аутфіт Гейлі Бібер

У своїх образах Гейлі часто змішує класику зі спортивним стилем у результаті якого отримує трендовий аутфіт.

Сучасна ікона стилю одягнула чорний топ без брительок, доповнивши його вкороченим темно-сірим жакетом у вертикальну смужку. Штани знаменитість підібрала на декілька тонів світлішими з принтом у маленький квадрат.

Образ манекенниця доповнила чорним шкіряним клатчем від Bottega Veneta. Гейлі довершила аутфіт улюбленою парою білих кросівок та чорними сонцезахисними окулярами в овальній оправі.



Розкішний аутфіт Гейлі Бібер / Coryright



Розкішний аутфіт Гейлі Бібер / Coryright

Стильні образи Гейлі Бібер