Знаменита макененниця на своєму прикладі показала, як можна цікаво комбінувати речі різних принтів. Папараці "підловили" новий вихід знаменитості в ідеальному поєднанні жакета та штанів з різних комплектів.
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Аутфіт Гейлі Бібер
У своїх образах Гейлі часто змішує класику зі спортивним стилем у результаті якого отримує трендовий аутфіт.
Сучасна ікона стилю одягнула чорний топ без брительок, доповнивши його вкороченим темно-сірим жакетом у вертикальну смужку. Штани знаменитість підібрала на декілька тонів світлішими з принтом у маленький квадрат.
Образ манекенниця доповнила чорним шкіряним клатчем від Bottega Veneta. Гейлі довершила аутфіт улюбленою парою білих кросівок та чорними сонцезахисними окулярами в овальній оправі.
Розкішний аутфіт Гейлі Бібер / Coryright
Розкішний аутфіт Гейлі Бібер / Coryright
Стильні образи Гейлі Бібер
- Гейлі Бібер поєднала мінісукню зі шкіряним подовженим жакетом;
- 4 найкращі образи супермоделі у Парижі;
- Модель прогулялася у бежевому ексклюзивному костюмі Jacquemus.