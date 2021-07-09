Гейлі Бібер показує з чим носити лимонний костюм у місті: бездоганний аутфіт

Модель Гейлі Бібер дуже часто потрапляє в об’єктиви папараці. Дівчина привертає своїми аутфітами увагу папараці, оскільки демонструє на собі літні тенденції. Цього разу Гейлі потішила фанатів новим виходом у лимонному костюмі.

Не завжди всі модні виходи зірок можна повторити, оскільки часто вони бувають занадто екстравагантні, як для звичайної прогулянки. Втім стилістка супермоделі Мейв Рейлі опублікувала у своєму інстаграмі новий вихід Гейлі, який зможе на собі приміряти кожна модниця.

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Образ Гейлі Бібер

Відома манекенниця з’явилася перед камерами стрітстайл-фотографів у лимонному костюмі, який складався з жакета оверсайз та широких штанів на високій посадці. На худенькій моделі такий виріб сидить надзвичайно ефектно.

Костюм від бренду Magda Butrym знаменитість одягнула з лимонним бра, доповнивши свій аутфіт чорно-білими кросівками Nike Air. Аутфіт Гейлі Бібер довершила золотистими прикрасами. Вона одягнула улюблені сережки-кільця, мінімалістичний перстень, товстий ланцюжок з підвіскою та широким золотим браслетом.

Волосся дружина Джастіна Бібера зібрала та закріпила трендовим аксесуаром літа – крабиком. Не обійшовся вихід манекенниці без чорних сонцезахисних окулярів.



Ефектний вихід Гейлі Бібер / Фото з інстаграму



Ефектний вихід Гейлі Бібер / Фото з інстаграму