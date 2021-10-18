Гейлі Бібер показала, як виглядає комфортна осіння куртка: модний образ

Американська модель Гейлі Бібер повсякчас потрапляє в об’єктиви папараці. Під час своїх виходів знаменитість демонструє стильні елементи гардероба та модні новинки. У своєму інстаграмі дружина співака Джастіна Бібера показала домашні фото, на яких постала в комфортній куртці та іншому осінньому вбранні.

24-річна знаменитість для прогулянок Лос-Анджелесом завжди обирає жакети різних фасонів та кольорів, приміряє класичні тренчі та стильні пальта. Втім вдома модель віддає перевагу комфортному одягу.

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Манекенниця показала на собі, яку куртку обрала для себе цієї осені. Гейлі приміряла вінтажний пуховик червоного кольору від бренду Chanel. Під низ знаменитість одягнула молочний светр, доповнила образ голубими джинсами та білими кросівками. Волосся трендсеттерка зачесала та одягнула улюблені сонцезахисні окуляри.



Модний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі



Модний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі

Гейлі також показала фото базового аутфіту. Вона одягнула чорний світшот оверсайз, джинси з розрізом на коліні та біло-червоні кросівки New Balance.



Модний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі

У добірці кадрів манекенниця показала милий кадр з Джастіном Бібером. Білявка додала в серію світлин з улюбленими осінніми речами зухвалий аутфіт. Американка приміряла чорний бра зі шкіряними штанами, доповнивши образ довгим шкіряним пальто та біло-зеленими кросівками Nike.



Модний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі