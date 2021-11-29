Креативний директор чоловічої лінії бренду Louis Vuitton та власного бренду Off-White Вірджил Абло помер після тривалої боротьби з раком. Кілька місяців тому йому виповнився 41 рік.

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Смерть знаменитості для багатьох стала шоком та несподіванкою, адже 1,5 роки Вірджил лікувався, втім нікому не казав про свою хворобу, продовжував невпинно працювати та дивувати усіх своїми колекціями.

Чимало зірок у своїх інстаграмах згадують не лише творчість дизайнера і його здобутки, але й велику добродушність, харизму, любов до всього та позитивний настрій у будь-яких життєвих ситуаціях.

Однією з перших щемливий допис на своїй особистій сторінці опублікувала модель Гейлі Бібер. Саме їй дизайнер пошив сукню на весілля з канадським співаком Джастіном Бібером.

"Вірджил повністю змінив мій погляд на вуличний стиль і моду. Те, як він дивився на речі, глибоко надихнуло мене. Я ніколи не зможу повністю виразити, наскільки я вдячна, що знала його і працювала з ним. Він створив мою весільну сукню та всі інші дивовижні речі. Я відчувала, що він завжди вболіває за мене. Такий творчий розум буває раз у покоління, і я ніколи не забуду його", – написала Гейлі.

У серії світлин вона показала спільні світлини з дизайнером та кілька своїх весільних кадрів. Для важливої події у своєму житті модель обрала плаття від власного бренду Вірджила Абло Off-White. Дизайнер створив для білявки розкішну мереживну сукню, розшиту перлинами. На шлейфі фати нареченої він вишив напис "Поки смерть не розлучить нас".



Гейлі Бібер показала весільну сукню створену Вірджилом Абло / Фото з інстаграму



Гейлі Бібер показала весільну сукню створену Вірджилом Абло / Фото з інстаграму



Гейлі Бібер показала весільну сукню створену Вірджилом Абло / Фото з інстаграму