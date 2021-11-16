Гейлі Бібер показала найкращу сукню для святкування Нового року: розкішні фото

24-річна модель Гейлі Бібер часто диктує фанатам модні тенденції. Знаменитість демонструє на собі стильні образи, якими надихаються мільйони модниць зі всього світу. Цього разу зірка подіумів показала фантастичну сукню, яка підійде для святкування Нового року.

До найочікуванішої події – Нового року залишилося 45 днів, тому дівчата вже відтепер можуть уважніше придивлятися до модних виходів зірок та надихатися стильними сукнями знаменитостей.

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Кожна дівчина у Новий рік хоче сяяти, тому особлива увага приділяється саме сукні. Класичний варіант у новорічну ніч – довге плаття, яка дозволить вам відчувати себе принцесою. Модель Гейлі Бібер показала у своєму інстаграмі ідеальний виріб, який чудово підійде для святкування Нового 2022 року.

Образ Гейлі Бібер

На вихідних Гейлі Бібер відправилася на весілля до своєї подруги Лорен Перец. І якщо дружки нареченої, Кендалл Дженнер і Белла Хадід красувалися в однакових голубих сукнях з шовку, то Гейлі сяяла у довгому шоколадному платті, що всіяне тисячами паєток.

Виріб на бретельках був доповнений аплікацією на грудях, яка додавала сукні особливого шику. Модель розпустила волосся, зробила макіяж у бронзовому відтінку та доповнила свій аутфіт золотистими сережками та браслетами-цвяхами від Cartier. В тон до плаття Гейлі Бібер також зробила шоколадний манікюр.



Модний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі



Модний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі