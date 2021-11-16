До найочікуванішої події – Нового року залишилося 45 днів, тому дівчата вже відтепер можуть уважніше придивлятися до модних виходів зірок та надихатися стильними сукнями знаменитостей.

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Кожна дівчина у Новий рік хоче сяяти, тому особлива увага приділяється саме сукні. Класичний варіант у новорічну ніч – довге плаття, яка дозволить вам відчувати себе принцесою. Модель Гейлі Бібер показала у своєму інстаграмі ідеальний виріб, який чудово підійде для святкування Нового 2022 року.

Образ Гейлі Бібер

На вихідних Гейлі Бібер відправилася на весілля до своєї подруги Лорен Перец. І якщо дружки нареченої, Кендалл Дженнер і Белла Хадід красувалися в однакових голубих сукнях з шовку, то Гейлі сяяла у довгому шоколадному платті, що всіяне тисячами паєток.

Виріб на бретельках був доповнений аплікацією на грудях, яка додавала сукні особливого шику. Модель розпустила волосся, зробила макіяж у бронзовому відтінку та доповнила свій аутфіт золотистими сережками та браслетами-цвяхами від Cartier. В тон до плаття Гейлі Бібер також зробила шоколадний манікюр.



Модний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі



Модний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі