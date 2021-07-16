Гейлі Бібер підкорила Венецію двома стильними образами: фото

24-річна модель Гейлі Бібер прилетіла в Італію на показ бренду Saint Laurent. Знаменитість оселилася у Венеції, а перед показом здійснила прогулянку яхтою Гранд-каналом. На тлі неймовірних фасадів житлових будинків та палаців Гейлі Бібер показала два кардинально різних образи.

Нещодавно у Венеції пройшов показ чоловічої колекції бренду Saint Laurent. Ентоні Вакарелло представив колекцію весна – літо 2022.

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Гейлі Бібер разом з іншими знаменитостями завітала на видовищне шоу, яке відбулося в дзеркальних декораціях. Гостями показу також стала польська модель Аня Рубік та акторка Шарлотт Генсбур.

Образ Гейлі Бібер

На показі Гейлі Бібер з’явилася в короткій оксамитовій сукні чорного кольору від бренду Saint Laurent. Плаття оздоблене ременем, яке інкрустоване кристалами. Виріб з відкритою спиною мінірозміру вдало підкреслив струнку фігуру Гейлі.

Гейлі розпустила біле волосся, намалювала очі світлими тінями, а на губи нанесла коричневу помаду.

Після показу модель приміряла звичне для себе вбрання. Вона одягнула сіру майку, чорні штани, жакет розміру оверсайз та білі кросівки Nike. Свій аутфіт вона довершила численними ланцюжками та чорними сонцезахисними окулярами.



Образи Гейлі Бібер у Венеції / Фото з інстаграму



Образи Гейлі Бібер у Венеції / Фото з інстаграму