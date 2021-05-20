Топ, штани з підкатами та шкіряний тренч: Гейлі Бібер вчить, як виглядати на мільйон

24-річна модель Гейлі Бібер кожного разу вражає фанатів стильними виходами. Знаменитість під керівництвом стилістки Мейв Рейлі виходить у світ в бездоганних аутфітах, про які пишуть всі модні глянці. Останній вихід манекенниці зачарував мережу.

Новий вихід Гейлі Бібер варто взяти на озброєння цієї весни. Такий стильний та комфортний образ підійде як для ділової зустрічі, так і для прогулянки.

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За словами стилістів, штани – ключовий тренд цього сезону, тому світові модниці обирають для себе стильні фасони, які не лише вдало вписуються у їхній образ, але й стають головною родзинкою.

Образ Гейлі Бібер

Популярна модель з’явилася перед камерами у чорному топі, який підкреслює її струнку талію. Образ знаменитість доповнила стильними чорними штанами з підкатами. Такий аутфіт зірка поєднала мінімалістичними босоніжками на зав’язках навколо щиколотки.

Гейлі довершила образ шкіряним тренчем темно-баклажанового кольору. Модель любить розбавляти свої образи яскравими елементами гардеробу або аксесуарами, тож підібрала для свого чергового виходу голубу сумку-пельмень від бренду Bottega Veneta.

Знаменитість розпустила волосся, а на обличчі зробила природний макіяж, намалювавши повіки світлими тінями, а губи – нюдовою помадою.



Розкішний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму



Розкішний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму